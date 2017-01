später lesen Biathlon Außerordentlicher Kongress am 8. Februar in Fieberbrunn Teilen

Der vom Biathlon-Weltverband wegen des russischen Dopingskandals vor der Weltmeisterschaft in Hochfilzen angesetzte Außerordentliche Kongress wird am 8. Februar in Fieberbrunn abgehalten. Das gab der Internationale Biathlon-Verband (IBU) am Donnerstag auf Anfrage der österreichischen Nachrichten-Agentur APA bekannt. Die elftägige WM in Tirol beginnt am 9. Februar. Der Kongress ist das oberste Organ der IBU und setzt sich aus den stimmberechtigten Delegierten der rund 50 Mitgliederverbände und diversen IBU-Funktionären, die aber kein Stimmrecht haben, zusammen. Auf dem Kongress im Nachbarort von Hochfilzen sollen schärfere Anti-Doping-Bestimmungen wie die Möglichkeit längerer Sperren und höherer Geldstrafen beschlossen werden.