Biathletin Koukalova ist Tschechiens Sportlerin des Jahres

Die tschechische Biathletin Gabriela Koukalova ist in ihrem Heimatland erstmals zur Sportlerin des Jahres gewählt worden. Die 28-Jährige nahm die Auszeichnung auf einer Galafeier am Donnerstagabend in Prag entgegen. "Das ist wirklich ein Knüller", sagte sie der Agentur CTK. Koukalova widmete den Preis ihrer Mutter, der ehemaligen Skilangläuferin Gabriela Svobodova. Die Weltcup-Gesamtsiegerin von 2015/2016 hatte wegen Problemen mit der Wadenmuskulatur den Saisonstart verpasst und lief bisher noch kein Weltcup-Rennen.