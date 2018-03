später lesen Biathlon-Weltcup Herrmann fällt für Kontiolahti aus FOTO: rtr, PLU/PAS 2018-03-06T15:40+0100 2018-03-06T15:42+0100

Die deutschen Biathletinnen gehen ohne Denise Herrmann in die Weltcuprennen ab Donnerstag im finnischen Kontiolahti. Die zweimalige Saisonsiegerin aus Oberwiesenthal ist gesundheitlich noch leicht angeschlagen und wird für die folgenden Wettbewerbe in der kommenden Woche in Oslo geschont.