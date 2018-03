später lesen Biathlon Hildebrand denkt über Karriereende nach FOTO: dpa, hpl jbu FOTO: dpa, hpl jbu 2018-03-18T10:34+0100 2018-03-18T10:43+0100

Die zweimalige Staffel-Weltmeisterin Franziska Hildebrand könnte ihre Biathlon-Karriere womöglich schon bald beenden. "Ich bin in so einem Alter, wo ich mir Gedanken mache, was denn im Leben nach dem Sport kommt", sagte Hildebrand im Gespräch mit der ARD bei Facebook.