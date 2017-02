Saison-Aus für Gössner - Operation an Stirnhöhlen

Für die frühere Staffel-Weltmeisterin Miriam Gössner ist die Biathlon-Saison vorzeitig beendet. Die wegen Formschwäche nicht für WM nominierte Gössner muss sich wegen einer Entzündung der Stirnhöhlen einem operativen Eingriff unterziehen.

"Tea-time statt Race-time! Sobald ich wieder fit bin, geht eine neue Vorbereitung los und ich freue mich jetzt schon darauf", schrieb die 26-Jährige am Dienstagabend auf ihrer Facebook-Seite. Sie drücke nun dem deutschen Team "vom Sofa aus die Daumen drücken". Die Weltmeisterschaften in Hochfilzen beginnen am Donnerstag.

Die Freundin von Alpin-Star Felix Neureuther hatte sich nicht für die WM qualifiziert. Sie lief zuletzt im IBU-Cup und bei den Europameisterschaften in Polen. Auch da zeigte Gössner keine ansprechenden Leistungen. Sie kämpft seit ihrem schweren Radunfall im Frühjahr 2013 um die Rückkehr in die Weltspitze. Bisher ohne Erfolg.

