2017-02-13

Der viermalige Olympiasieger Emil Hegle Svendsen hat seinen Kollaps nach dem Biathlon-Sprint bei der WM in Hochfilzen überstanden und will im Einzel am Donnerstag wieder starten.