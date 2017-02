Vom 9. bis zum 19. Februar finden die 49. Biathlon-Weltmeisterschaften statt. An neun Wettkampftagen geht es um elf Titel. Das deutsche Team tritt mit jeweils fünf Männern und Frauen an.

WAS LIEGT AN?

Fragen und Antworten zur Biathlon-WM 2017

WELCHE CHANCEN HABEN DIE DEUTSCHEN?

Vor allem bei den Frauen ganz hervorragende. Laura Dahlmeier reist als Gesamtweltcup-Führende an. Vier Siege feierte die 23-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen in diesem Winter schon. Im Vorjahr holte sie bei der WM in Oslo fünf Medaillen in fünf Rennen - das könnte erneut gelingen. In der Staffel sind die Frauen nach drei Saisonsiegen auch ohne Ex-Weltmeisterin Franziska Preuß (Infekt) der große Favorit, auch die Männer rechnen sich gute Chancen aus. Simon Schempp zeigt ansteigende Form und träumt von seiner ersten großen Einzelmedaille. Auch die Ex-Weltmeister Arnd Peiffer und Erik Lesser dürften weit vorne landen.