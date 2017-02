später lesen Biathlon-WM Deutsche Mixed-Staffel mit Hinz, Dahlmeier, Peiffer und Schempp Teilen

2017-02-08T11:50+0100

Mit Weltcup-Spitzenreiterin Laura Dahlmeier laufen die deutschen Biathleten bei der Weltmeisterschaft in Hochfilzen die Mixed-Staffel. Für den Auftaktwettbewerb am Donnerstag (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) wurden am Mittwoch neben Dahlmeier noch Vanessa Hinz als Startläuferin, Arnd Peiffer und Simon Schempp nominiert.