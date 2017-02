Die deutschen Biathleten treten zum Auftakt der WM in Hochfilzen mit dem hoffnungsvollsten Team an. Für Laura Dahlmeier und Co. ist der erste Titel mit der Mixedstaffel seit 2010 drin.

Keine Experimente - dafür in Bestbesetzung zum ersten Gold? Angeführt von Überfliegerin Laura Dahlmeier und Simon Schempp greift die deutsche Mixedstaffel zum Auftakt der Biathlon-WM in Hochfilzen am Donnerstag (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) nach der ersten Medaille. Sieben Jahre nach dem bislang letzten Titelgewinn ist die Sehnsucht nach einem perfekten Start in Österreich groß. Dahlmeier und Schempp sollen zusammen mit Vanessa Hinz und Arnd Peiffer früh Druck vom Team nehmen.

"Ich freue mich, dass es jetzt endlich losgeht. Wir treten wirklich in Bestbesetzung an und versuchen, unser Bestes zu geben. Wenn es optimal läuft, können wir ein Wörtchen bei der Medaillenvergabe mitreden", sagte Dahlmeier, die erstmals in einer WM-Mixedstaffel antritt. Das ist bescheiden formuliert, denn das Quartett zeigte in den vergangenen Wochen starke Leistungen, fuhr Siege und Podestplätze ein.

Im Vorjahr hatte Dahlmeier in Oslo noch freiwillig auf das erste Rennen verzichtet und anschließend bei fünf Starts fünf Medaillen gewonnen. Im Pillerseetal wird sie nun wahrscheinlich sogar sechsmal starten. "Wenn alles normal läuft, gibt es keinen Grund, sie irgendwo rauszulassen. Sie traut sich Einsätze in allen Rennen zu und ist in einer wirklich guten Verfassung", sagte Frauen-Bundestrainer Gerald Hönig, der von einer "offensiven Aufstellung" der Mixedstaffel sprach.

Denn neben Dahlmeier und der starken Hinz, die 2015 in Kontiolahti auch Staffel-Gold mit den Frauen gewonnen hatte, bieten die Männer in Schempp und Peiffer ihre besten Athleten auf. "Wir sind mannschaftlich sicher in der Lage, ganz vorne mitzulaufen", sagte der elfmalige Weltcupsieger Schempp: "Es ist eine super Chance für uns, gut in die WM zu kommen."

Im Vorjahr hatte die DSV-Mannschaft in Oslo in der Besetzung Franziska Preuß, Franziska Hildebrand, Peiffer und Schempp hinter Frankreich die Silbermedaille gewonnen. Den letzten Titel für Deutschland gab es 2010 im russischen Chanty-Mansijsk - damals waren Peiffer und Schempp schon dabei.

Dahlmeier war vor sieben Jahren noch ein Teenager, doch in den kommenden beiden Wochen will die Bayerin unweit ihrer Heimat wieder glänzen. "Ich fühle mich gut, ich bin fit und gesund", hatte Dahlmeier am Mittwoch gesagt, bevor sie ins Abschlusstraining ging. Vier Siege konnte sie in diesem Winter bereits feiern, führte die Frauenstaffel zudem zu drei Staffelerfolgen.

An die Rolle als Schlussläuferin ist sie bei den Frauen gewohnt, bei ihrem ersten WM-Einsatz muss sie Schempp jedoch den Vortritt überlassen. Gemeinsam geht es gegen hochklassige Konkurrenz um die Franzosen, die am Schluss mit Dominator Martin Fourcade antreten. "Leicht wird es nicht, die Dichte ist sehr hoch. Es können sehr viele Nationen um die Medaillen mitkämpfen. Aber wir sind gut aufgestellt, da ist was möglich", sagte Dahlmeier.

Am Freitag greift die Weltmeisterin in der Verfolgung dann im Sprint über 7,5 km nach der ersten Einzelmedaille. Insgesamt haben sich die deutschen Skijäger in Hochfilzen fünf Medaillen zum Ziel gesetzt, in Oslo hatte es sogar siebenmal Edelmetall (1xGold, 3xSilber, 3xBronze) gegeben.

(sid)