Mit drei Medaillen in drei Rennen läuft die Biathlon-WM in Hochfilzen für Laura Dahlmeier perfekt. Mit den Erfolgen steigt auch das Interesse an der Doppel-Weltmeisterin - die geht mit dem Rummel bislang gelassen um.

Laura Dahlmeier traute ihren Augen nicht. "Oh je, das ist Wahnsinn. Ich habe mein Gewehr gar nicht dabei, um mich zu verteidigen", sagte die frisch gebackene Doppelweltmeisterin und lachte. Eigentlich hatte sich die 23-Jährige am Montag auf einen entspannten Medientermin am Rande der Biathlon-WM eingestellt, doch stattdessen drängten sich in Hochfilzen knapp 50 Journalisten, darunter sechs Kamerateams, dicht um die zierliche Überfliegerin.

Der Rummel wird "mehr und mehr", sagte Dahlmeier: "Wenn du in den Rennen gut bist, will jeder mit dir sprechen." Wobei "gut", wie sie es selbst bescheiden sagt, eine ziemliche Untertreibung ist. Mit zwei Goldmedaillen in der Mixedstaffel und der Verfolgung sowie Silber im Sprint hat sie den Weltmeisterschaften bislang ihren Stempel aufgedrückt. Möglich, dass sie sogar in allen sechs Rennen Edelmetall gewinnt.

"Die WM läuft wirklich phänomenal. Ich hoffe, dass ich jetzt regenerieren kann, damit es bei den nächsten Wettkämpfen wieder optimal läuft", sagte Dahlmeier. Ihre Belohnung für das Medaillen-Triple in der ersten Woche in Österreich? "Einfach mal schön ausschlafen und abschalten. Ich werde auch am Nachmittag noch mal rausgehen, das Handy auslassen und weg von den Langlaufski. Einfach etwas anderes machen", sagte Dahlmeier.

Am Dienstag geht es dann wieder zum Training, denn einen Tag später (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) bietet sich im Einzel über 15 km die vierte Medaillenchance. Nach zwei Siegen im Klassiker in dieser Saison ist Dahlmeier automatisch die Favoritin. Sollte es die junge Bayerin tatsächlich wieder auf das Podest schaffen, wäre es ihre neunte WM-Medaille in Serie. Dieses Kunststück gelang bisher nur der Norwegerin Tora Berger bei den Titelkämpfen 2012 und 2013.

Für Dahlmeier wird es allerdings immer schwieriger, den Fokus nicht zu verlieren. In Hochfilzen sorgen die vielen deutschen Fans für eine Stimmung fast wie bei einer Heim-WM. Vor allem die so erfolgreiche Dahlmeier, mittlerweile viermalige Weltmeisterin und auf den Spuren von Magdalena Neuner, ist gefragt.

Sie nimmt das (noch) locker. "Wir werden an der sportlichen Leistung gemessen, und nicht daran, wie viele Interviews wir geben", sagte Dahlmeier: "Wenn nach dem Sport Zeit bleibt, kümmere ich mich auch gerne noch um die Fans und schreibe Autogramme."

So wie am Sonntagabend, als sie viele Mitglieder ihres Heimatvereins SC Partenkirchen am Rande der WM besuchten. Dahlmeier genoss die Momente im Kreise bekannter Gesichter, auch ihre Eltern waren dabei. Nach dem freien Tag steht der Sport aber wieder im Vordergrund, auch wenn sich Dahlmeier in der zweiten Woche im Pillerseetal keinen großen Druck mehr machen will. "Alles, was jetzt noch kommt, ist wirklich volle Zugabe", sagte sie.

Doch gerade eine Medaille mit der Staffel will sie am Freitag noch gewinnen, denn der gute Teamspirit trage viel zu ihrem Erfolg bei. "Wir haben sehr gute Chancen auf das Podium", sagte Dahlmeier, die das Quartett vor zwei Jahren mit der deutschen Fahne in der Hand in Kontiolahti zum Titel geführt hatte. Das zu wiederholen, ist ihr großer Wunsch.

