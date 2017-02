später lesen Biathlon-WM Dahlmeier gibt nach zweitem Schwächeanfall Entwarnung FOTO: dpa, msc hpl 2017-02-18T11:11+0100 2017-02-18T11:11+0100

Trotz ihres erneuten Schwächeanfalls ist der Einsatz von Vierfach-Weltmeisterin Laura Dahlmeier bei der Biathlon-WM in Hochfilzen im abschließenden Massenstart am Sonntag (11.30 Uhr/ARD und Eurosport) nicht in Gefahr.