2017-02-13T10:01+0100 2017-02-13T10:05+0100

Die Erfolge der deutschen Biathleten bei der WM in Hochfilzen freuen auch den übertragenden Fernsehsender ZDF. Den Verfolgungs-Sieg von Laura Dahlmeier (Partenkirchen) am Sonntag sahen im Schnitt 4,46 Millionen, was einem herausragenden Marktanteil von 31,2 Prozent entsprach.