Der russische Verband RBU zeigt im Dopingskandal weiterhin keine Reue. Nachdem bereits die Nominierung zweier Ex-Doper für Kopfschütteln im Athletenfeld gesorgt hat, weigern sich die Funktionäre nun, die WM 2021 in Tjumen freiwillig zurückzugeben.

Kein Wort der Reue, kein Verständnis für die Gegenseite: Der russische Biathlon-Verband RBU sieht sich in der schier endlosen Diskussion um Staatsdoping weiter in der Opferrolle und sorgt mit seiner Sicht der Dinge mal wieder für Kopfschütteln. Dass auf die Austragung der WM 2021 in Tjumen nicht freiwillig verzichtet wird und am Donnerstag gleich in der WM-Mixedstaffel ein überführter Doper zum Einsatz kommt, brachte das Fass endgültig zum Überlaufen.

"Die ganze Sache stinkt mir schon wieder bis zum Himmel", sagte Ex-Weltmeister Erik Lesser mit Blick auf die fragwürdige Nominierung der Ex-Doper Alexander Loginow und Irina Starych, die in der Vorwoche jeweils drei EM-Titel gewonnen hatten. Bezüglich der Debatte um eine Ausrichtung der Titelkämpfe in vier Jahren ergänzte der 28-Jährige: "Der Weltverband IBU hätte von Anfang an auf den Tisch hauen und sagen müssen, dass denen die WM entzogen wird. Dann hätte es kein Lamentieren mehr gegeben."

Nun aber liegen die IBU und die RBU mehr denn je auf Konfrontationskurs. Nach dem Außerordentlichen Kongress am Mittwoch am Rande der WM in Hochfilzen hatte Präsident Anders Besseberg verkündet, dass der russische Verband die WM im sibirischen Tjumen bis zum 24. Februar doch bitte freiwillig zurückgeben solle. Andernfalls müsse die IBU den Russen die Austragung entziehen – um ihrerseits im Einklang mit dem Wada-Code zu sein.

"Wir werden nicht freiwillig auf die WM verzichten"

Diese Entscheidung gefiel den RBU-Funktionären wenig überraschend überhaupt nicht, sie witterten (mal wieder) einen Komplott und teilten umgehend mit: "Wir werden nicht freiwillig auf die WM verzichten!" Und sollte der Weltverband tatsächlich die WM neu vergeben, werde man vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS und andere Gerichte ziehen.

Die Aussichten auf einen Erfolg gehen dabei allerdings gegen null. Der CAS wird die Entscheidung der IBU wohl kaum überstimmen, vor einem ordentlichen Gericht dürfte höchstens Schadenersatz für bereits getätigte Aufwendungen gefordert werden. Dementsprechend entspannt und zuversichtlich äußerten sich die IBU-Funktionäre nach ihrem Kongress - wohlwissend, dass aus Russland Gegenwehr kommen würde.

"Wir haben alle ein gemeinsames Interesse: Alles Mögliche zu tun, um den Biathlonsport reinzuhalten", sagte Besseberg. Generalsekretärin Nicole Resch ergänzte: "Es war eine komplizierte, aber dringende Entscheidung. Wir sind alle zufrieden und wollten das Risiko vermeiden, nicht mit den WADA-Regeln konform zu gehen."

Die Vergabe an Tjumen hätte möglicherweise ein Verstoß gegen den Welt-Anti-Doping-Code bedeutet, da die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA seit November 2015 von der WADA suspendiert ist. Hätte die IBU nicht gehandelt, wäre Biathlon im schlimmsten Falle von den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang ausgeschlossen worden.

Dort starten darf, sofern er nicht erneut überführt werden sollte, auch Loginow. Nach dem EPO-Vergehen endete die Zweijahressperre des 25-Jährigen am 26. November 2016, seine WM-Nominierung und der Einsatz in der Mixedstaffel sind daher absolut legal. Ein Beigeschmack aber bleibt.

"Ich bin nicht glücklich, wenn ich Loginow an der Startlinie sehe", sagte der Norweger Johannes Thingnes Bö der Tageszeitung VG. Sein französischer Rivale Martin Fourcade twitterte: "Wir dachten nicht, dass so etwas möglich ist. Doch sie belehrten uns eines Besseren."

Angeblich wurde die Nominierung Loginows über den Kopf des deutschen Trainers Ricco Groß hinweg entschieden. "Wir wollten eigentlich eine komplett andere Mannschaft laufen lassen. Aber der Verband hat sich dann für diese Aufstellung entschieden", sagte Groß im Interview mit Sky Sport News HD.

Für Frauen-Bundestrainer Gerald Hönig kam die Nominierung indes ebenso wenig überraschend wie die von Starych. "Die Russen sind relativ schmerzfrei. Nach dem Absitzen der Strafe", sagte er, "haben die kein Schuldgefühl mehr."

