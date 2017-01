Drei Monate nach der Geburt ihrer Tochter hat Olympiasiegerin Darja Domratschewa ihr Comeback beim Biathlon-Weltcup gefeiert. Die Ehefrau von Ole Einar Björnadeln landete am Ende auf Platz 37 und freute sich auf eine ganz besondere Belohnung.

"Wenn du nach Hause kommst und dein Kind dich anlächelt, ist die ganze Erschöpfung sofort verflogen. Das ist die beste Erholung, die es gibt", bekannte die Weißrussin.

Nur drei Monate nach der Geburt ihrer Tochter Xenia hatte Domratschewa am Freitag mit Rang 37 in Oberhof eine nicht ganz so schlechte Rückkehr geschafft. "Es ist schön, wieder dabei zu sein, aber das erste Rennen war extrem hart", urteilte sie.

Den Familien-Vergleich mit ihrem Ehemann Ole Einar Björndalen hat sie knapp verloren. Der Rekord-Skijäger aus Norwegen war am Donnerstag im Männersprint auf Platz 32 gelaufen. "Sie ist gut drauf, sie macht einen guten Job", lobte Björndalen seine Ehefrau. Insgesamt hatte Domratschewa 656 Tage im Weltcup gefehlt, weil sie zuvor wegen Pfeifferschen Drüsenfiebers hatte passen müssen. Dann wurde sie schwanger.

"Als Athletin habe ich mich nicht verändert, ich bin nach wie vor hungrig nach Rennen und Erfolg. Aber als Mensch habe ich mich schon verändert. Es ist schön, Ehefrau und Mama zu sein", findet die 30-Jährige. Es sei natürlich eine Herausforderung, "mit dem Kind zu reisen. Es ist einfacher alleine. Aber nun habe die Verantwortung für diesen kleinen Menschen und ich muss Dinge gut organisieren und über Schritte zweimal nachdenken". In Oberhof passt ihre Mutter Larisa auf das Baby auf, in der nächsten Woche bei den Weltcup-Rennen in Ruhpolding soll ein Babysitter dabei sein.

