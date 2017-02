Darja Domratschewa hat sich bei der Biathlon-WM mit einem Paukenschlag in der Weltspitze zurückgemeldet. Nur viereinhalb Monate nach der Geburt ihrer Tochter Xenia lief sie sensationell zu Silber.

Die erst im Januar in Oberhof ins Wettkampfgeschehen zurückgekehrte Ehefrau von Rekord-Biathlet Ole Einar Björndalen rollte das Feld am Sonntag in der Verfolgung vom 27. Platz aus von hinten auf, nur Laura Dahlmeier war am Ende vor ihr.

"Das ist ein Traum, eine Traummedaille. Ich hätte vor dem Rennen nie daran gedacht", sagte die dreimalige Olympiasiegerin aus Weißrussland. Sie habe seit ihrem Comeback zwar schon einige gute Rennen abgeliefert, Laufen und Schießen gemeinsam hätten aber noch nie geklappt. "Heute habe ich beides kombiniert, das Silber ist das Resultat. Ich bin sehr glücklich", meinte sie nach ihrer ersten WM-Medaille seit 2013 voller Stolz.

Als Rückzugsort der Kleinfamilie Björndalen-Domratschewa dient auch in Hochfilzen das riesige Wohnmobil des Norwegers. Bei der Betreuung des Töchterchens hilft die Familie der Weißrussin aus.

