Domratschewa wurde am 3. August 1986 in Minsk in der damaligen Sowjetunion geboren. Ihre Karriere als Biathletin begann sie 1999, als sie in den weißrussischen Nationalkader berufen wurde. Sieben Jahre später gab sie 2006 im schwedischen Östersund ihr Weltcup-Debüt.

