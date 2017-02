später lesen Biathlon-WM Doll, Schempp, Lesser und Peiffer im Massenstart dabei 2017-02-17T10:29+0100 2017-02-17T10:29+0100

Ein deutsches Quartett um Sprint-Weltmeister Benedikt Doll (Breitnau) tritt bei der Biathlon-WM in Hochfilzen am Sonntag (14.45 Uhr/ARD und Eurosport) im abschließenden Massenstart über 15 km an. Neben Doll gehören auch die Mixedstaffel-Weltmeister Simon Schempp (Uhingen) und Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) sowie der Einzel-Vierte Erik Lesser (Frankenhain) dem 30-köpfigen Feld an. Im Rennen der Frauen sind wenige Stunden zuvor Überfliegerin Laura Dahlmeier (Partenkirchen), Vanessa Hinz (Schliersee) und Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) dabei. Maren Hammerschmidt (Winterberg) steht nur auf dem vierten Platz der Nachrückerliste und hat kaum Chancen, antreten zu dürfen. Sie fiel durch das komplizierte Raster, durch das bei Weltmeisterschaften das Teilnehmerfeld ermittelt wird.