Der Biathlon-Weltverband steht in dieser Woche womöglich vor dem größten Dopingskandal seiner Geschichte, 31 Russen stehen unter Verdacht. Die IBU könnte bereits am Donnerstag erste Ergebnisse präsentieren.

Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie ist der Sachstand?

Am vergangenen Donnerstag machte Weltverbands-Präsident Anders Besseberg die Vorwürfe gegen Russland öffentlich. Nach der Veröffentlichung des zweiten McLaren-Reports der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada zum vermeintlichen Staatsdoping in Russland liegt der IBU demnach eine Liste mit 31 dopingverdächtigen russischen Athleten vor. Darunter seien auch aktive Sportler. Einige Athleten seien schon gesperrt, andere hätten ihre Karriere bereits beendet. Namen wurden bisher nicht genannt. Insgesamt sollen mehr als 1000 russische Sportler verschiedener Sportarten zwischen 2011 und 2015 Teil des russischen Staatsdoping-Systems gewesen sein.

Was passiert am Donnerstag?

Der IBU-Vorstand will sich von einer fünfköpfigen Expertengruppe aus fünf Nationen auf den neuesten Stand bringen lassen. Diese Expertengruppe sollte den Bericht und andere Dokumente der Wada prüfen. Die Experten werden dem Vorstand des Weltverbandes im Rahmen "einschlägige Disziplinarmaßnahmen" vorschlagen.

Wer ist im Vorstand des Biathlon-Weltverbandes?

Er besteht aus zehn Personen: Präsident Anders Besseberg (Norwegen)

sowie den Vizepräsidenten Wiktor Maigurow (Russland), Klaus Leistner (Österreich), Max Cobb (USA), Ivor Lehotan (Slowakei), Olla Dahlin (Schweden), Thomas Pfüller (Deutschland), James Carrabre (Kanada), Nami Kim (Südkorea) und Generalsekräterin Nicole Resch (Deutschland).

Was wären mögliche Sanktionen gegen Russland?

Sollte die russische Biathlon-Union RBU nachweislich in das mutmaßliche Staatsdoping verwickelt sein, erscheint ein Komplettausschluss Russlands nicht unmöglich. Bei nachgewiesenen Dopingfällen droht dem betroffenen Athleten mindestens eine zweijährige Sperre, bei Wiederholungstätern könnten längere Sperren verhängt werden. Eine weitere mögliche Sanktion wäre, Russland die Ausrichtung von internationalen Wettbewerben zu entziehen: etwa den Weltcup 2017 in Tjumen, die WM 2021 am selben Ort und die Junioren-WM 2017 in Ostrow.

Doping und Russland, da war doch was?

Bereits im November 2015 wurde der russische Verband wegen des Doping-Skandals in der Saison 2013/14 vom Weltverband IBU mit der Höchststrafe von 100.000 Euro belegt, nachdem er bereits 2009 wegen Doping-Vergehen 50.000 Euro Strafe hatte zahlen müssen.

Was sagen die Russen?

Russlands Star Anton Schipulin, der als Staffel-Schlussläufer bei den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 sein Team vor Deutschland zu Gold geführt hatte, betont, sauber zu sein. Auch Russlands Männer-Coach Ricco Groß, einst deutscher Damen-Co-Trainer, hat nach eigenen Aussagen seit seiner Amtsübernahme im vergangenen Jahr alles dafür getan, dass die Russen zu "gläsernen" Athleten werden.

(dpa)