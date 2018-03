später lesen Biathlon Horchler-Schwestern starten beim Weltcup in Tjumen 2018-03-19T11:58+0100 2018-03-19T11:58+0100

Die Schwestern Karolin und Nadine Horchler haben sich durch starke Leistungen im zweitklassigen IBU-Cup Startplätze beim Weltcup-Finale der Biathleten im russischen Tjumen verdient. Das Duo gehört zum Aufgebot, das ab Donnerstag in Westsibirien um Weltcup-Punkte kämpft, teilte der Deutsche Skiverband am Montag bei Facebook mit. Bei den Frauen sind außerdem die zweimalige Olympiasiegerin Laura Dahlmeier, Franziska Hildebrand, Franziska Preuß, Maren Hammerschmidt, Denise Herrmann und Vanessa Hinz dabei. Die 28 Jahre alte Karolin Horchler hatte sich im IBU-Cup in dieser Saison erstmals den Gesamtsieg gesichert, ihre drei Jahre ältere Schwester Nadine belegte Rang drei. Die fünf Bestplatzierten dürfen beim Abschluss-Weltcup antreten. Bei den Männern schaffte das kein Deutscher, deswegen geht das Team von Bundestrainer Mark Kirchner unverändert an den Start. Neben Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer wurden Simon Schempp, Erik Lesser, Benedikt Doll, Roman Rees und Johannes Kühn nominiert.