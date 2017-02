Die Sportlerin des Jahres 2017 wird erst im Dezember gekürt, aber diejenige, die Laura Dahlmeier diesen Titel in den kommenden Monaten noch streitig machen will, muss sich gehörig anstrengen. Titelverteidigerin Angelique Kerber könnte sie wohl allenfalls mit dem Gewinn der restlichen drei Grand-Slam-Turniere im Tennis gefährden, weitere Konkurrentinnen sind nicht in Sicht. In jedem Fall hat Biathlon-Überfliegerin Dahlmeier bei der gestern zu Ende gegangenen WM in Hochfilzen eine Bilanz abgeliefert, wie sie in den Geschichtsbüchern ihres Sports zuvor nicht zu finden war.

Nach ihrem Sieg im abschließenden Massenstart sammelte die Partenkirchnerin bei sechs Rennen als erste Biathletin überhaupt fünf Goldmedaillen - und noch eine Silbermedaille. Dahlmeier ist außerdem die erste, die elf WM-Medaillen in Serie schaffte. Und schließlich ist sie nun auch die erfolgreichste Deutsche bei einer einzelnen WM. Rekord-Weltmeisterin Magdalena Neuner (zwölfmal WM-Gold insgesamt) holte 2011 in Chanty-Mansijsk dreimal Gold und zweimal Silber. "Ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist", sagte Dahlmeier. Und sie strahlte, wie es in Tirol schon zur Gewohnheit geworden war.

Nach dem Zieleinlauf beim Massenstart wurde die 23-Jährige indes erst einmal von Mannschaftsarzt Klaus-Jürgen Marquardt gecheckt. Nach zwei Schwächeanfällen in den vergangenen vier Tagen wollte man beim Deutschen Ski-Verband (DSV) auf Nummer sicher gehen. "Ich glaube, die Zweifel waren vor allem um mich herum. Das hat man schon gemerkt, ich habe viele Nachrichten bekommen, wie es mir geht. Alle haben mir viel Kraft und Glück gewünscht. Ich soll auf meinen Körper hören", sagte Dahlmeier. Bei der Siegerehrung versicherte sie dann den 22.300 Zuschauern: "Es geht mir gut. Ich habe es mir ganz gut eingeteilt, alles ist wunderbar."

Für die Konkurrenz dagegen war Dahlmeier der lächelnde Albtraum dieser Titelkämpfe. Dass die Deutsche in der Loipe kaum zu schlagen sein würde, ist jeder im Weltcup klar. Dass sie inzwischen aber auch kaum noch Schwächen beim Schießen zeigt, und wenn doch, dann nur solche, die sie in der Loipe korrigieren kann, demoralisiert all die, die sich selbst Hoffnungen gemacht hatten, den ein oder anderen WM-Titel zu holen. Einzig Gabriela Koukalová mit ihrem Sieg im Sprint - vier Sekunden vor Dahlmeier - verhinderte einen vollständigen Triumph der DSV-Vorzeigeathletin. Das Geheimnis des Erfolges gliedert sich bei Dahlmeier in drei Aspekte auf. Zum einen ist da ihre Technik und Physis auf den Skiern, dann ihre taktische Flexibilität auf der Strecke und schließlich ihre mentale Stärke am Schießstand. "Ich glaube, das hängt viel damit zusammen, dass sie klettert. Wenn man da die Nerven behält, dann kann man das am Schießstand auch", hatte Olympiasiegerin Uschi Disl im Interview mit unserer Redaktion gesagt.

Bei so viel schwarz-rot-goldenem Jubel über das Abschneiden bei den Frauen wollten auch die deutschen Männer gestern nicht nachstehen und stellten in Simon Schempp ebenfalls den Weltmeister im Massenstart. Über die 15 Kilometer lief der 28-Jährige, der sich am Schießstand keinen Fehlschuss erlaubte, vor dem Norweger Johannes Thingnes Bö (1/+9,0 Sekunden) und Simon Eder (0/+12,6) aus Österreich zum Titel. "Das war ein super Rennen und eine ganz große Erlösung", sagte Schempp: "Ich bin enorm stolz auf mich, denn ich konnte endlich mal alles rüberbringen, was ich mir vorgenommen hatte." Schempp ist damit der erste deutsche Massenstart-Weltmeister seit Michael Greis 2007. Für die deutschen Männer hatte in Hochfilzen zudem Benedikt Doll Sprint-Gold gewonnen.

Wenn in einem Jahr die Olympischen Spiele in Pyeongchang/Südkorea stattfinden, muss dem DSV um Biathlon-Medaillen also nicht bange werden.