Laura Dahlmeier (23) hat bei ihrem Heimspiel in Garmisch-Partenkirchen den Sieg deutlich verpasst. Beim 21. City-Biathlon wurden die Gesamtweltcup-Führende und ihr Teamkollege Matthias Bischl (Söchering) Vierte und damit Letzte.

Der Sieg ging an das italienische Duo Karin Oberhofer und Lukas Hofer.

Ernst wird es für Dahlmeier und Co. bereits wieder zu Beginn des neuen Jahres. Bei den Heimweltcups in Oberhof (5.-8. Januar) und in Ruhpolding (11.-15. Januar) verteidigt die Verfolgungs-Weltmeisterin ihr Gelbes Trikot.

