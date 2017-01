später lesen Biathlon Russische Ex-Doper holen EM-Gold Teilen

2017-01-25T16:17+0100 2017-01-25T16:17+0100

Zwei überführte Doper aus Russland haben zum Auftakt der Biathlon-EM in Duszniki Zdroj/Polen die Einzel-Titel gewonnen. Bei den Frauen siegte über 15 km Irina Starych, deren dreijährige Sperre erst im vergangenen Dezember abgelaufen war. Bei den Männern holte Alexander Loginow, der nach zweijähriger Zwangspause seit November wieder starten darf, die Goldmedaille. Ohne ihre Weltcup-Siegerin Nadine Horchler (Willingen), die nicht startete, gingen die deutschen Biathletinnen leer aus. Beste Deutsche war Karolin Horchler (Willingen) als Sechste, Miriam Gössner (Garmisch) wurde 29. Nadine Horchler hatte in der Vorwoche in Antholz den ersten Weltcup-Sieg ihrer Karriere gefeiert und damit in letzter Minute das Ticket für die WM in Hochfilzen (9. bis 19. Februar) ergattert. Vom Deutschen Skiverband (DSV) wurde sie am Mittwoch in das elfköpfige Aufgebot berufen.