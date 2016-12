später lesen Biathlon Tschechischer ​Verband ist gegen Wettbewerbe in Russland Teilen

Im Zuge der Doping-Affäre um die russischen Biathleten hat der tschechische Verband CSB gefordert, künftig keine Wettbewerbe mehr in Russland auszutragen. Dies habe man beim Internationalen Biathlonverband IBU auch schriftlich beantragt, sagte CSB-Generalsekretärin Eva Kupilikova am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Alle in Russland geplanten internationalen Biathlon-Wettbewerbe müssten sofort abgesagt und an andere Länder vergeben werden, verlangen die Tschechen. CSB-Präsident Jiri Hamza hatte sich zuvor in Interviews drastischer ausgedrückt: Es habe gar keinen Sinn mehr, den Weltcup im März im russischen Tjumen vorzubereiten, "weil die Sportler dort eh nicht hinfahren werden. Die tschechischen jedenfalls nicht." Er sei sicher, dass auch andere Nationen boykottieren würden, wenn sich der Weltverband weiterhin um Sanktionen gegen Russland drücke. Formell beschlossen sei ein Boykott aber noch nicht, sagte Kupilikova. Man warte vorerst noch auf eine Antwort des Weltverbandes und hoffe, dass der Weltcup gar nicht in Russland stattfinden werde. Der Vorstand des Weltverbandes IBU beschäftigt sich am Donnerstag mit den Vorwürfen aus dem McLaren-Report gegen die Russen.