Schempp wurde am 14. November 1988 in Mutlangen geboren.

In seiner Kindheit trainierte Schempp mit seinem Vater in Uhlingen und ging von 2004 bis 2008 auf das Skiinternat Furtwangen.

Bei den Junioren-Weltmeisterschaften in den Jahren 2007 bis 2009 gewann Schempp zweimal Gold mit der Staffel. In der Verfolgung holte er 2009 Silber und 2007 Bronze. Zudem gewann er 2008 in Ruhpolding WM-Bronze mit der Mannschaft.

Nach den Junioren-Europameisterschaften 2009 wurde Schempp erstmals ins Weltcup-Team berufen und feierte in Whistler sein Debüt. Am Ende wurde Schempp 24.

Bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver kam Schempp mit der Staffel auf den fünften Rang. Bei den Weltmeisterschaften 2010 in Chanty-Mansijsk gewann er Gold im Mixed-Wettbewerb. Bei der Generalprobe für die Winterspiele 2014 in Sotschi gelangen Schempp seine ersten beiden Weltcup-Siege. In Antholz siegte er am 17. Januar 2014 erst im Sprint, einen Tag später in der Verfolgung.