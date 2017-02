Bob in Igls, Nordische Kombination in Pyeongchang, Rodeln in Oberhof, Skifliegen in Oberstdorf – auch am Sonntag steht der Wintersport im Blickpunkt. Mit unserem Wintersport-Telegramm verpassen Sie nichts.

+++ Langlauf +++

Gimmler/Schicho laufen auf Platz neun

Das bayerische Langlauf-Duo Laura Gimmler und Elisabeth Schicho hat beim Weltcup in Pyeongchang im Teamsprint Rang neun belegt. Am Sonntag hatten die beiden DSV-Läuferinnen in Abwesenheit der gesamten Weltelite 1:01,8 Minuten Rückstand auf Schweden, das mit Elin Mohlin und Maria Nordström in 20:37,1 Minuten gewann. Norwegen I mit Anna Svendsen/Silije Öyre Slind und USA I mit Sophie Caldwell/Ida Sargent hatten als Zweite und Dritte 1,7 beziehungsweise 6,1 Sekunden Rückstand.

+++ Langlauf +++

Russland gewinnt Team-Sprint der Männer

Russland hat beim Langlauf-Weltcup in Pyeongchang den Team-Sprint der Männer gewonnen. Andrej Parfenow und Gleb Retiwych siegten in 19:34,1 Minuten nach Fotofinish vor den zeitgleichen Franzosen Baptiste Gros/Lucas Chanavat. Dritter wurde das zweite russische Team mit Artem Maltsew und Nikita Krjukow, das 5,5 Sekunden Rückstand hatte. Das deutsche Duo Thomas Wick und Andy Kühne hatte keine Chance. Die Läufer aus Zella-Mehlis und Oberwiesenthal kamen 55,1 Sekunden nach den Siegern als Zehnte ins Ziel.

+++ Rodeln +++

Geisenberger siegt vor Hüfner

Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (Miesbach) hat den Weltcup in Oberhof hauchdünn gewonnen und sich damit für den Verlust ihres WM-Titels in der Vorwoche rehabilitiert. An ihrem 29. Geburtstag setzte sich die viermalige Gesamtweltcupsiegerin mit nur 0,001 Sekunden Vorsprung vor der neuen Weltmeisterin Tatjana Hüfner (Blankenburg) und der Russin Tatjana Iwanowa durch.

Dajana Eitberger (Ilmenau) fuhr dank eines tollen zweiten Laufes von Platz 14 vor auf vier, Julia Taubitz (Oberwiesenthal) belegte Platz 13. Die aus dem Erzgebirge stammende und seit Anfang Januar für Südkorea startende Aileen Frisch fuhr auf Rang 14.

+++ Nordische Kombination +++

Frenzel liegt nach dem Springen auf Rang zwei

Olympiasieger Eric Frenzel greift beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Pyeongchang nach seinem achten Saisonsieg. Der Oberwiesenthaler liegt nach dem Springen auf Platz zwei. Im 10-Kilometer-Lauf muss er 35 Sekunden auf den Österreicher Mario Seidl wettmachen, der das Springen mit dem Schanzenrekord von 142 Metern gewann. Dritter mit 45 Sekunden Rückstand ist der Schweizer Tim Hug. Das Podest haben auch Manuel Faißt als Vierter mit 52 Sekunden Rückstand und Weltcup-Spitzenreiter Johannes Rydzek im Visier, der als Sechster 1:16 Minuten aufholen muss. Fabian Rießle belegt Rang zwölf

+++ Nordische Kombination +++

Geiger holt Junioren-Gold

Kombinierer Vinzenz Geiger hat bei der Junioren-WM in Park City (USA) die Goldmedaille gewonnen. Der 19 Jahre alte Favorit aus Oberstdorf lag bereits nach dem Springen in Führung, im Langlauf über fünf Kilometer ließ er sich den Titel nicht mehr nehmen. Im Ziel hatte Geiger 22,6 Sekunden Vorsprung auf den Finnen Arttu Mäkiaho.

"Das fühlt sich super an. Nach nicht so optimaler Vorbereitung mit Krankheit und Sturz bin ich jetzt umso glücklicher", sagte Geiger nach dem Wettbewerb auf der Olympiastrecke von 2002. Der Allgäuer hat dank starker Leistungen im Weltcup auch die Norm für die "große" WM in Lahti (22. Februar bis 5. März) bereits erfüllt. Geiger hatte Mitte Dezember beim Weltcup in Ramsau/Österreich als Dritter hinter Olympiasieger Eric Frenzel (Oberwiesenthal) und Fabien Rießle (Breitnau) erstmals auf dem Podest gestanden.