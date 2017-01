Schon vor dem offiziellen Wochenend-Beginn geht es in Sachen Wintersport hoch her. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts.

+++ Nordische Kombination +++

Frenzel gewinnt auch in Val die Fiemme

Olympiasieger Eric Frenzel hat den Siegeszug der deutschen Kombinierer im Weltcup fortgesetzt und überlegen den Einzelwettbewerb in Val di Fiemme gewonnen. Der 28-Jährige aus Oberwiesenthal setzte sich in Norditalien vor Weltmeister Johannes Rydzek (Oberstdorf) durch, der von Platz 25 aus auf das Podest stürmte. Dritter wurde der Norweger Magnus Moan. Für Frenzel, der die Führung im Gesamtweltcup ausbaute, war es der 36. Weltcupsieg.

Frenzel, als Zweiter des Springens in die Loipe gegangen war, lag im Ziel 24,2 Sekunden vor Rydzek, Moan hatte 25,9 Sekunden Rückstand. Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt) lief als Zehnter noch in die Top 10.

+++ Shortttrack +++

Guter EM-Start für Walter

Die deutsche Shorttrackerin Bianca Walter ist gut in die Europameisterschaften in Turin gestartet. Die 26 Jahre alte Dresdnerin überstand am Freitag über 500 m, 1000 m und 1500 m die Vorläufe und qualifizierte sich für die nächste Runde. Im Viertelfinale über 500 m und 1000 m steht auch Teamkollege Felix Spiegl, der das Halbfinale über 1500 m aber verpasste. Tom Rietzke als dritter deutscher EM-Teilnehmer schied jeweils aus.

+++ Ski alpin +++

Damen-Abfahrt wackelt

Ski-Rennläuferin Lindsey Vonn muss ihr geplantes Comeback womöglich verschieben. Die für Samstag geplante Weltcup-Abfahrt im österreichischen Altenmarkt-Zauchensee wackelt, nachdem am Freitag wegen starken Schneefalls und Nebels auch das zweite Training abgesagt werden musste. Laut Regularien muss im Vorfeld aber mindestens ein Training gefahren werden, um auch das Rennen starten zu können.

Eine der Überlegungen des Internationalen Skiverbandes FIS ist nun, die Abfahrt mit dem in der kommenden Woche in Garmisch-Partenkirchen angesetzten Super-G zu tauschen. Allerdings sind für die Nacht auf Samstag weitere Schneefälle vorhergesagt. Dass das Training am Morgen vor dem Rennen gefahren wird, gilt deshalb als wenig wahrscheinlich. Am Sonntag ist in Zauchensee überdies eine alpine Kombination geplant.

