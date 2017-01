Eisschnelllauf-Weltcup in Berlin, Nordische Kombination in Seefeld, Rodel-WM in Innsbruck, Ski-Weltcup in Garmisch und Cortina d'Ampezzo, Skisprung-Weltcup in Willingen – das Wintersport-Programm am Sonntag hat es in sich. Mit unserem Wintersport-Telegramm verpassen Sie nichts.

+++ Nordische Kombination +++

Frenzel holt Seefeld-Triple und übernimmt Gelbes Trikot von Rydzek

Kombinierer Eric Frenzel hat zum vierten Mal in Folge das begehrte Seefeld-Triple in Österreich gewonnen. Der Olympiasieger aus Oberwiesenthal siegte beim Höhepunkt des Weltcup-Winters klar vor Weltmeister Johannes Rydzek und sorgte für den 15. deutschen Erfolg im 15. Einzelwettbewerb des WM-Winters. Der Sachse holte sich zudem die Führung im Gesamtweltcup von Rydzek (Oberstdorf) zurück.

Frenzel kam bei seinem siebten Saisonsieg mit einem Vorsprung von 30,5 Sekunden auf Rydzek ins Ziel. Rang drei ging mit deutlichem Rückstand an den Österreicher Bernhard Gruber, Fabian Rießle (Breitnau) wurde Sechster.

+++ Eisschnelllauf +++

Ihle wird Achter

Eisschnellläufer Nico Ihle hat beim Heim-Weltcup in Berlin seine zweite Podestplatzierung deutlich verfehlt. Der Sachse, der am Freitag über 500 m (34,83) gesiegt hatte, beendete das Rennen über die kurze Sprintdistanz am Sonntag in 35,14 Sekunden als Achter. Die gleiche Platzierung hatte Ihle am Samstag über 1000 m (1:09,64 Minuten) erreicht, am Sonntag startet Ihle noch über die lange Sprintstrecke. Der Sieg über 500 m ging in 34,81 Sekunden an Ruslan Murashov (Russland) vor den Niederländern Ronald Mulder (34,87) und Kai Verbij (34,98).

+++ Biathlon +++

Russen räume bei EM ab

Ungeachtet des Skandals um mutmaßliches Staatsdoping haben Russlands Biathleten bei den Europameisterschaften abgeräumt. Am Sonntag sicherte sich die Sbornaja im polnischen Duszniki-Zdroj zum Abschluss die Titel in der Single-Mixed und Mixed-Staffel. Damit holten die Russen sechs der acht möglichen Titel und insgesamt 13 Medaillen. Die Deutschen blieben ohne EM-Edelmetall. In den Mixed-Staffeln reichte es jeweils nur zu Rang sechs.

+++ Ski alpin +++

Luitz fährt im Riesenslalom auf das Podest

Stefan Luitz hat im letzten Riesenslalom vor den alpinen Ski-Weltmeisterschaften sein erstes Podestresultat in diesem Winter eingefahren. Beim Weltcup in Garmisch-Partenkirchen kam der 24-Jährige am Sonntag auf den dritten Platz. Felix Neureuther beendete sein Heimrennen auf Rang sechs. Der Sieg ging an Marcel Hirscher aus Österreich. Der Schwede Matts Olsson kam mit 1,50 Sekunden Rückstand auf Rang zwei. Luitz hatte im Ziel 1,95 Sekunden Rückstand. Alexis Pinturault aus Frankreich fiel im Finale noch von Rang eins zurück auf vier. Die anderen deutschen Skirennfahrer hatten das Finale der besten 30 verpasst.

+++ Skispringen +++

Takanashi feiert Jubiläumssieg

Jubiläum für Sara Takanashi: Die Japanerin hat im rumänischen Rasnov ihren 50. Sieg im Skisprung-Weltcup gefeiert. Die 20-Jährige gewann nach Flügen auf 96,0 und 97,5 m mit 247,3 Punkten vor der am Samstag erfolgreichen Norwegerin Maren Lundby (241,9). Katharina Althaus (Oberstdorf) und Olympiasiegerin Carina Vogt (Degenfeld) belegten die Ränge fünf und sechs.

+++ Rodeln +++

Loch verliert WM-Titel

Rodel-Olympiasieger Felix Loch (Berchtesgaden) hat ein Jahr vor den nächsten Winterspielen in Pyeongchang seinen WM-Titel verloren und damit die nächste herbe Niederlage kassiert. Der 27-Jährige verpasste am Sonntag im österreichischen Igls als Sechster die Medaillenränge und musste sich dem neuen Weltmeister Wolfgang Kindl (Österreich) um 0,257 Sekunden geschlagen geben. Roman Repilow (Russland) und Dominik Fischnaller (Italien) komplettierten das Podest.

Lochs Teamkollege Johannes Ludwig (Oberhof) verpasste das Podium als Vierter nur knapp. Andi Langenhan (Zella-Mehlis) fuhr auf Platz sieben, Ralf Palik (Oberwiesenthal) wurde Zwölfter.

Für Loch endet damit kurz vor den Spielen 2018 in Südkorea eine eindrucksvolle Serie. Seit der WM 2008 stand er bei neun Großereignissen in Folge stets auf dem Podest, dabei gewann er zweimal Olympia-Gold, fünf Weltmeisterschaften und zweimal WM-Silber.

+++ Nordische Kombination +++

Rydzek führt, Frenzel ist Vierter

Weltmeister Johannes Rydzek geht beim Finale des Weltcup-Triples der Nordischen Kombinierer in Seefeld als Erster in den abschließenden 15-Kilometer-Langlauf. Nach Sprüngen auf 106 und 105,5 Meter nimmt der Oberstdorfer einen Vorsprung von 18 Sekunden vor dem Österreicher Bernhard Gruber in die Loipe mit. Weitere zwei Sekunden später starten dessen Landsmann Mario Seidl und Olympiasieger Eric Frenzel, der 106 und 106,5 Meter weit sprang.

Fabian Rießle hat als Sechster bereits 1:34 Minuten Rückstand. Terence Weber ist Achter, Björn Kircheisen 15.

+++ Langlauf +++

Iversen triumphiert am legendären "Mörderbakken"

Der Norweger Emil Iversen hat am legendären "Mörderbakken" im schwedischen Falun seinen ersten Saisonsieg im Skilanglauf-Weltcup gefeiert. Der 25-Jährige gewann das Massenstartrennen über 30 Kilometer in 1:15:46,7 Stunden knapp vor Weltcup-Spitzenreiter Martin Johnsrud Sundby (Norwegen). Als bester Deutscher kam Tim Tscharnke (Biberau) auf Rang 27 ins Ziel.

Ohne Chance war wie erwartet Hannes Dotzler bei seinem Comeback nach zweijähriger Leidenszeit. Der 26-Jährige aus Sonthofen kam auf der WM-Strecke von 2015 mit mehr als vier Minuten Rückstand als 41. in Ziel. Dotzler hatte sein zuvor letztes Weltcup-Rennen im Januar 2015 absolviert, ehe ihn das Pfeiffersche Drüsenfieber für lange Zeit zurückwarf.

+++ Ski alpin +++

Rebensburg verpasst Podium erneut knapp

Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg hat in Cortina d'Ampezzo als Fünfte erneut das Podium knapp verpasst. Nur 24 Stunden nach Rang vier in der Abfahrt reichte es für die Kreutherin am Sonntag im Super-G nicht für das Podest. Auf die drittplatzierte Anna Veith aus Österreich fehlten 0,11 Sekunden. Der Sieg ging an Ilka Stuhec aus Slowenien vor der Italienerin Sofia Goggia. Nach 31 Starterinnen war auch die Amerikanerin Mikaela Shiffrin schneller als Rebensburg. Trotz des verpassten Top-3-Ergebnisses reist die Deutsche selbstbewusst zu der nächste Woche beginnenden WM nach St. Moritz.

Veith, die unter dem Mädchennamen Fenninger zweimal den Gesamtweltcup gewonnen hatte, feierte derweil das erste Podium im siebten Rennen nach ihrem Comeback. Die Österreicherin hatte wegen einer schweren Knieverletzung im Herbst 2015 mehr als ein Jahr im Weltcup gefehlt.

+++ Ski alpin +++

Neureuther und Luitz mit guter Ausgangsposition

Die deutschen Skirennfahrer Felix Neureuther und Stefan Luitz haben beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen sehr gute Chancen auf einen Podestplatz. Neureuther ist beim letzten Riesenslalom vor den Weltmeisterschaften vor dem Finale um 13.15 Uhr mit 0,05 Sekunden Rückstand auf Rang drei Vierter. Luitz steht am Sonntag nach 40 gestarteten Fahrern auf Platz fünf. Vor den beiden Vertretern des Deutschen Skiverbands liegen nur Alexis Pinturault aus Frankreich, Marcel Hirscher aus Österreich (+0,09 Sekunden) und Matts Olsson aus Schweden (+0,45). DSV-Fahrer Dominik Schwaiger musste um den Einzug in den zweiten Lauf bangen.

+++ Skeleton +++

Deutsche Fahrer am Königssee bereits in WM-Form



Die deutschen Skeletonis sind bereit für die Heim-WM. Jacqueline Lölling (RSG Hochsauerland) feierte beim Weltcup-Rennen am Königssee ihren zweiten Saisonsieg und schwang sich damit zur Favoritin für die Weltmeisterschaften in vier Wochen an gleicher Stelle auf. Alexander Gassner (Winterberg) fuhr erstmals in seiner Karriere auf das Podium.

Axel Jungk (Oberbärenburg) und Christopher Grotheer (Oberhof) rundeten mit den Plätzen vier und fünf das gute Ergebnis der Athleten des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD) ab. Im Gesamtweltcup liegen Jungk (1088 Punkte), Grotheer (1081) und Gassner (1056) auf den Rängen drei bis fünf. Zuvor hatten die Frauen auf der Bahn am Königssee mit einem Dreifachtriumph geglänzt. Hinter Lölling komplettierten Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee) und Anna Fernstädt (Berchtesgaden) das Podest.

(dpa/sid)