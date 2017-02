Bei der Biathlon-WM und den Weltmeisterschaften der alpinen Skirennläufer ist heute Schlusstag. An anderer Stelle wird um Weltcuppunkte gekämpft. In unserem Wintersport-Telegramm verpassen Sie nichts.

+++ Ski alpin +++

Neureuther holt zum Abschluss Bronze

Felix Neureuther hat bei der WM in St. Moritz die Bronzemedaille im Slalom gewonnen und dem Deutschen Skiverband damit im letzten Rennen doch noch die erhoffte Medaille beschert. Der Partenkirchener fuhr im voraussichtlich letzten WM-Rennen seiner Karriere am Sonntag dank einer famosen Aufholjagd von Rang zehn im ersten Lauf noch auf das Podest. Gold holte der Österreicher Marcel Hirscher, der dadurch mit zwei WM-Titeln und einer Silbermedaille der erfolgreichste Starter in der Schweiz wurde. Hirscher setzte sich vor seinem Landsmann Manuel Feller durch.

+++ Langlauf +++

Sundby gewinnt WM-Generalprobe

Martin Johnsrud Sundby hat die WM-Generalprobe der Langläufer gewonnen. Im estnischen Otepää siegte der zweimalige Gesamtweltcupgewinner am Sonntag über 15 Kilometer in der klassischen Technik. Nach 40:38,2, Minuten verwies er den Finnen Ivo Niskanen mit 37,1 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Dritter wurde Sundbys norwegischer Teamkollege Hans Christer Holund, der 49,1 Sekunden Rückstand hatte. Die deutschen Herren schafften nicht den angestrebten Top-15-Platz. Jonas Dobler belegte Rang 21 und sicherte sich noch ein Ticket für die am Mittwoch in Lahti beginnenden Titelkämpfe. Außer ihm kam nur noch Florian Notz als 30. in die Punkte.

+++ Rodeln +++

Teamstaffel gewinnt in Pyeongchang

Die deutschen Rennrodler haben zum Abschluss des Olympia-Tests im südkoreanischen Pyeongchang die Teamstaffel gewonnen. Das Quartett Natalie Geisenberger (Miesbach), Andi Langenhan (Zella-Mehlis) und Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) im Doppelsitzer siegte vor Österreich (+0,431 Sekunden) und Lettland (+0,493).

Für die Athleten des deutschen Verbandes BSD war es der dritte Saisonsieg im fünften Rennen. Zudem hatte die Staffel in der Besetzung Tatjana Hüfner (Blankenburg), Johannes Ludwig (Oberhof) und Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) im Doppelsitzer im österreichischen Igls den WM-Titel gewonnen.

+++ Bob +++

Friedrich holt vierten Titel in Folge

Francesco Friedrich (Oberbärenburg) ist zum vierten Mal in Folge Weltmeister im Zweierbob und damit einer der erfolgreichsten Piloten in der Geschichte des Sports. Bei der Heim-WM am Königssee gewann der 26-Jährige nach vier Läufen mit Anschieber Thorsten Margis souverän vor Justin Kripps, 1,2 Sekunden trennten ihn letztlich von dem Kanadier. Der grippegeschwächte Johannes Lochner (Stuttgart/+1,25) gewann mit Joshua Bluhm immerhin Bronze.

Für Nico Walther (+1,74) setzte sich die bislang durchwachsene Saison auch bei der WM fort. Der Oberbärenburger belegte gemeinsam mit Anschieber Eric Franke nur den achten Rang. Junioren-Weltmeister Richard Oelsner (Oberbärenburg) schloss mit Alexander Schüller an der Bremse als 25. ab.

+++ Biathlon +++

Dahlmeier schreibt mit fünftem WM-Gold Geschichte

Laura Dahlmeier hat bei der Biathlon-WM in Hochfilzen ihre fünfte Goldmedaille gewonnen und damit Sportgeschichte geschrieben. Die 23-Jährige setzte sich am Sonntag zum Abschluss der Weltmeisterschaften in Tirol auch im Massenstart durch und holte damit als erste im Biathlon-Sportlerin überhaupt bei einer WM fünf Titel.

Zudem schaffte sie es als erst dritte Biathletin, bei einem Championat in allen sechs WM-Rennen jeweils eine Medaille zu gewinnen. Die nun siebenmalige Weltmeisterin gewann Gold in der Verfolgung, im Einzel, Massenstart, der Damen- und Mixed-Staffel sowie Silber im Sprint. Sie ist zudem die erste im Biathlon überhaupt, die elf WM-Medaillen in Serie schaffte.

+++ Langlauf +++

Fessel bei Björgen-Sieg abgeschlagen

Skilangläuferin Nicole Fessel (Oberstdorf) hat bei der WM-Generalprobe im estnischen Otepää eine schwere Niederlage kassiert. Kurz vor Beginn der Titelkämpfe in Lahti (22. Februar bis 5. März) kam die 33-Jährige im Klassikrennen über 10 km nicht über Platz 28 hinaus. Deutschland beste Distanzläuferin hatte dabei fast drei Minuten Rückstand auf die überlegene Siegerin Marit Björgen.

Die 36 Jahre alte Björgen feierte ihren 106. Weltcup-Sieg und den vierten nach ihrer Babypause im Vorjahr. Mit 29:59,0 Minuten lag die Rekordweltmeisterin 26,5 Sekunden vor ihrer schwedischen Rivalin Charlotte Kalla und unterstrich ihre Favoritenrolle für Lahti. Mit Platz drei (+57,2) festigte Björgens Landsfrau Heidi Weng die Führung im Gesamtweltcup. Beste Deutsche war Steffi Böhler (Ibach) auf Platz 18 (+2:21,8 Minuten). Victoria Carl (Zella-Mehlis) landete abgeschlagen auf Platz 35, ließ aber noch ihre Teamkolleginnen Elisabeth Schicho (Schliersee/37.) und Katharina Hennig (Oberwiesenthal/44.) hinter sich.

+++ Rodeln +++

Langenhan glänzt als Zweiter bei Olympia-Test

Andi Langenhan (Zella-Mehlis) hat in Abwesenheit des erkrankten Rodel-Olympiasiegers Felix Loch beim Olympia-Testlauf im südkoreanischen Pyeongchang einen starken zweiten Platz eingefahren. Der 32 Jahre alte Routinier verwies beim Weltcup auf der neuen Bahn im Alpensia Sliding Centre den Kanadier Samuel Edney auf Rang drei und musste sich nur Dominik Fischnaller (Italien) geschlagen geben.

Johannes Ludwig fiel im zweiten Durchgang von Rang drei auf sechs zurück, Sebastian Bley (beide Suhl) fuhr im zweiten Weltcup seiner Karriere auf Platz 13. Julian von Schleinitz (Königssee) erlebte als 29. ein gebrauchtes Wochenende.

+++ Ski alpin +++

Neureuther in Lauerstellung

Ski-Rennläufer Felix Neureuther hat beim WM-Slalom in St. Moritz nach dem ersten Durchgang noch Außenseiterchancen auf eine Medaille. Der 32 Jahre alte Partenkirchner ist vor dem Finale (13.00 Uhr) zwar nur Zehnter, hat allerdings nur 0,28 Sekunden Rückstand aufs "Stockerl". Zur überragenden Bestzeit von Riesenslalom-Weltmeister Marcel Hirscher (Österreich) fehlen Neureuther 0,76 Sekunden. Hirscher führt das Klassement vor seinen Teamkollegen Marco Schwarz (0,43 Sekunden zurück) und Michael Matt (0,48) an.

Dominik Stehle (Obermaiselstein/1,58) kam als zweitbester Deutscher auf Rang 23, Linus Straßer (München/1,82) belegte Platz 25. Stefan Luitz (Bolsterlang/2,52) verlor früh einen Schienbeinschoner und verpasste die Top 30.

+++ Rodeln +++

Loch liegt krank im Bett

Rodel-Olympiasieger Felix Loch (Berchtesgaden) hat seinen Start beim Olympia-Test im südkoreanischen Pyeongchang abgesagt. Wie Teamarzt Lutz Kistenmacher bestätigte, ist der 27-Jährige an einer Grippe erkrankt und kann daher nicht beim vorletzten Weltcup auf der neuen Olympiabahn im Alpensia Sliding Centre antreten. Loch selbst veröffentlichte in den sozialen Netzwerken ein Foto von sich im Bett. Nach dem ersten Durchgang führt der Italiener Dominik Fischnaller knapp vor Johannes Ludwig (Suhl) und Andi Langenhan (Zella-Mehlis). Sebastian Bley (Suhl) belegt bei seinem zweiten Weltcup Platz 14, Julian von Schleinitz (Königssee) ist 31. und damit Letzter.

