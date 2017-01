später lesen Ski-Olympiasieger Jean Vuarnet im Alter von 83 Jahren gestorben Teilen

Ski-Olympiasieger Jean Vuarnet ist im Alter von 83 Jahren nach Angaben seiner Familie an einem Schlaganfall gestorben. Der in Tunis geborene Franzose gewann 1960 bei den Winterspielen von Squaw Valley/USA die Goldmedaille, bei der WM 1958 in Bad Gastein/Österreich sicherte er sich in dieser Disziplin zudem Bronze. Nach seiner aktiven Karriere gründete Vuarnet eine Firma für Sportbekleidung, die seinen Namen trägt.