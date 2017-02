Snowboard in Bulgarien, Skispringen in Österreich, Skifliegen in Oberstdorf, Langlauf und Kombination in Südkorea, Rodeln in Oberhof – der Wintersport hat den Samstag im Griff. In unserem Wintersport-Telegramm verpassen Sie nichts.

+++ Skispringen +++

Wellinger fliegt in Oberstdorf auf Platz zwei

Andreas Wellinger hat beim Skifliegen in Oberstdorf seinen zweiten Weltcup-Sieg binnen einer Woche nur knapp verpasst. Der 21-Jährige aus Ruhpolding flog auf der umgebauten Heini-Klopfer-Schanze zum Schanzenrekord von 234,5 sowie auf 222,5 m und musste sich mit 434,8 Punkten nur dem Österreicher Stefan Kraft (439,9/227,5+218,0) geschlagen geben. Sechs Tage zuvor hatte Wellinger in Willingen seinen zweiten Karrieresieg gefeiert.

+++ Bob +++

Deutsche Pilotinnen verpassen Podest in Innsbruck

Die deutschen Bobpilotinnen haben das Podium beim Weltcup in Innsbruck/Igls knapp verpasst. Die Oberbärenburgerin Stephanie Schneider, die im Vorjahr auf der WM-Bahn am Patscherkofel WM-Vierte geworden war, kam am Samstag mit Anschieberin Lisa Marie Buckwitz auf Rang vier. Europameisterin Mariama Jamanka vom BRC Thüringen, die verletzungsbedingt kurz vor dem Start auf Weltmeisterin Annika Drazek verzichten musste, landete mit Franziska Bertels mit zwei Hundertstel dahinter auf Rang fünf. Drazek hatte bei der Erwärmung Probleme am Beuger und wurde hinsichtlich der Heim-WM in Königssee geschont.

Den Sieg sicherte sich Elana Meyers Taylor aus den USA vor der kanadischen Olympiasiegerin Kaillie Humphries, die weiter im Gesamtweltcup führt. US-Pilotin Jamie Greubel Poser wurde Dritte.

+++ Skispringen +++

Wellinger zur Halbzeit Zweiter

Andreas Wellinger hat bei Halbzeit des Skiflug-Weltcups in Oberstdorf Platz zwei inne. Der Team-Olympiasieger flog am Samstag auf der für die WM 2018 umgebauten Anlage 234,5 Meter weit und stellte einen persönlichen Rekord sowie einen Schanzenrekord auf. Bei wechselnden Windbedingungen war das der weiteste Flug des ersten Durchgangs. 7,3 Punkte vor Wellinger liegt der Österreicher Stefan Kraft, der vier Luken tiefer anfuhr und 227,5 Meter erreichte. Dritter vor dem Finale ist Weltcup-Spitzenreiter Kamil Stoch aus Polen, der auf 222,5 Meter kam. Markus Eisenbichler liegt auf Rang sechs. Richard Freitag als 14. und Andreas Wank als 22. dürfen ebenfalls einen zweiten Flug machen.

+++ Shorttrack +++

Seidel verpasst Finale über 1500 Meter

Shorttrackerin Anna Seidel hat beim Heim-Weltcup den Einzug in das Finale über 1500 Meter verpasst. Nach achtmonatiger Verletzungspause belegte die 18-Jährige in ihrem Semifinale am Samstag nur den letzten Rang und schied aus. "Für den ersten Moment war das schon enttäuschend, aber ich kann daraus viel lernen. Mir ist taktisch doch der eine oder andere Fehler unterlaufen", erklärte die deutsche Vorzeigeathletin, die nach einer schweren Brustwirbel-OP im Juni beim Weltcup auf dem heimischen Eis in Dresden ihr Comeback gibt. Am Sonntag hat Seidel im zweiten 1500-Meter-Rennen eine weitere Chance.

+++ Skicross +++

Heidi Zacher siegt bei Wind-Festspielen

Skicrosserin Heidi Zacher hat einen kuriosen Weltcup am Feldberg gewonnen. Die Lenggrieserin feierte am Samstag ihren insgesamt fünften Karriereerfolg, weil das Rennen wegen zu heftiger Windböen nach dem Achtelfinale abgebrochen wurde. Da Zacher zu dem Zeitpunkt die in der FIS-Punkteliste am besten positionierte Fahrerin war, wurde ihr der Sieg zugesprochen. Für die 28-Jährige war es der dritte Sieg und zugleich das fünfte Podium in zuletzt sechs Weltcups. Bei den Männern siegte der Franzose Jean-Frédéric Chapuis. Aus dem Deutschen Skiverband hatte nur Daniel Bohnacker das Viertelfinale erreicht, der durch die Abbruchregel am Ende auf Platz 13 landete.

+++ Rodeln +++

Loch kann doch noch gewinnen

Rodel-Olympiasieger Felix Loch hat eine Woche nach dem Verlust seines WM-Titels zurückgeschlagen. Der 27 Jahre alte Berchtesgadener gewann den Weltcup in Oberhof vor dem Gesamtweltcupführenden Roman Repilow (Russland) sowie Andi Langenhan (Zella-Mehlis) und sorgte damit für einen großen Lichtblick nach zuletzt dürftigen Ergebnissen. Für den einstigen Dominator war es erst der zweiten Saisonsieg. "Das ist natürlich gewaltig. Den Sieg hier wollte ich mir nicht nehmen lassen", sagte Loch nach dem Rennen in der ARD: "Ich habe die Zeit von Repilow gesehen und gewusst, dass ich alles geben muss."

+++ Bob +++

Friedrich reist als Top-Favorit zur WM

Weltmeister Francesco Friedrich (Oberbärenburg) hat die WM-Generalprobe im Zweierbob im österreichischen Igls für sich entschieden und gilt nun wieder als Topfavorit für die Titelkämpfe am Königssee (17. bis 26. Februar). Nach zuletzt zwei zweiten Plätzen schlug der Führende im Gesamtweltcup mit Anschieber Thorsten Margis zurück und gewann vor Oskars Melbardis/Janis Strenga (Lettland) und Benjamin Maier/Markus Sammer (Österreich). Bei seinem sechsten Start in dieser Saison war es bereits sein vierter Sieg. Johannes Lochner (Stuttgart) wurde mit Tino Paasche nach zwei Siegen in Folge nur 16., Nico Walther (Oberbärenburg) fuhr mit Christopher Weber auf Platz 15.

+++ Nordische Kombination +++

Rydzek siegt und führt Gesamtwertung an

Weltmeister Johannes Rydzek hat den Weltcup der Nordischen Kombinierer in Pyeongchang gewonnen und sich die Führung im Gesamtklassement zurückgeholt. Der Oberstdorfer kam nach einem Sprung und dem 10-Kilometer-Lauf in 25:12,9 Minuten mit 20,0 Sekunden Vorsprung auf den Österreicher Mario Seidl zu seinem siebten Saisonsieg. Dritter wurde der Schwarzwälder Fabian Rießle mit 38,3 Sekunden Rückstand. Der bisherige Weltcup-Spitzenreiter Eric Frenzel wurde Vierter. Manuel Faißt schaffte als Sechster sein bestes Weltcup-Ergebnis in diesem Winter. Ein Teil der Weltelite war in Pyeongchang nicht am Start.

+++ Rodeln +++

Wendl/Arlt schlagen in Oberhof zurück

Die Rodel-Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) haben eine Woche nach dem Verlust ihres WM-Titels zurückgeschlagen und ihren dritten Saisonsieg gefeiert. Die Olympiasieger gewannen den Weltcup in Oberhof vor den Weltmeistern und Lokalmatadoren Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl). Robin Geueke/David Gamm (Winterberg) komplettierten den deutschen Dreifacherfolg mit ihrem fünften Podestplatz in dieser Saison. Dennoch stehen Eggert/Benecken vor den letzten beiden Saisonrennen in Pyeongchang/Südkorea und Altenberg mit 940 Punkten kurz vor ihrem Sieg im Gesamtweltcup. Wendl/Arlt haben mit 773 Zählern auf dem zweiten Platz schon deutlichen Rückstand.

+++ Nordische Kombination +++

Rydzek hat siebten Saison Sieg vor Augen

Kombinierer Johannes Rydzek greift bei der Weltcup-Premiere im südkoreanischen Pyeongchang nach seinem siebten Saisonsieg. Der laufstarke Weltmeister aus Oberstdorf sprang ein Jahr vor den Olympischen Spielen an selber Stelle auf 135,5 m und geht mit einem Rückstand von 29 Sekunden auf den Österreicher Mario Seidl in den Skilanglauf über 10 Kilometer (12.30/ARD und Eurosport). Der im Gesamtweltcup führende Eric Frenzel (Oberwiesenthal) muss dagegen als Sechster immerhin 57 Sekunden aufholen. Noch vor dem Olympiasieger starten Manuel Faißt (Baiersbronn/+40 Sekunden) und Fabian Rießle (Breitnau/+56 Sekunden) auf den Rängen vier und fünf.

Bei den bisherigen 15 Einzel-Weltcups des Winters haben Frenzel (7), Rydzek (6) und Rießle (2) die Siege allesamt unter sich ausgemacht. Routinier Björn Kircheisen und Terence Weber sind in Südkorea nicht am Start, reisen dafür aber am kommenden Wochenende nach Sapporo. Frenzel, Rydzek und Rießle werden auf den Weltcup in Japan wegen der anstehenden WM in Lahti (22. Februar bis 5. März) verzichten.

+++ Langlauf +++

Kowalczyk und Sedow siegen

Elisabeth Schicho hat beim Langlauf-Weltcup auf den Olympia-Strecken von Pyeongchang am Samstag ihr bestes Karriereresultat gefeiert. Im Skiathlon über jeweils 7,5 Kilometer in beiden Stilarten wurde sie Achte. Den Sieg holte sich in überlegener Manier in Abwesenheit fast der gesamten Weltelite die Polin Justyna Kowalczyk. Sie siegte in 43:54,7 Minuten vor der Amerikanerin Elizabeth Stephen, die 56 Sekunden Rückstand hatte. Masako Ishida aus Japan kam 1:14,8 Minuten nach der Siegerin als Dritte ins Ziel. Laura Gimmler wurde 23.

Bei den Herren, die jeweils 15 Kilometer absolvieren mussten, war Thomas Wick als Elfter bester DSV-Starter. Andy Kühne schaffte Rang 13. Es siegte Petr Sedow aus Russland in 1:18:49,6 Stunden mit 22,5 Sekunden Vorsprung vor dem Norweger Daniel Stock. Dritte wurden Sedows Teamkollege Konstantin Glawatskisch und Matthias Rundgreen aus Norwegen, die zeitgleich mit 42,1 Sekunden Rückstand ins Ziel kamen.

+++ Skispringen +++

Deutsche Teams holen Gold und Silber bei Junioren-WM

Die deutschen Skisprung-Teams haben bei der Junioren-WM in Park City (USA) nur knapp einen Doppelsieg verpasst. Während die Frauen um Gianina Ernst (Oberstdorf) auf der Olympiaschanze von 2002 überlegen die Goldmedaille holten, musste sich das von Constantin Schmid (Oberaudorf) angeführte Männer-Quartett nach hartem Kampf Slowenien geschlagen geben. Olympia-Teilnehmerin Ernst, schon im Einzel Vierte, Luisa Görlich (Lauscha), Pauline Heßler (Lauscha) und die starke Agnes Reisch (Isny) lagen von Beginn an in Führung, sammelten am Ende 772,1 Punkte und gewannen klar vor Slowenien (733,2) und Österreich (672,9).

Bei den Männern lieferten sich Constantin Schmid (Oberaudorf), der am Donnerstag Einzel-Bronze geholt hatte, Martin Hamann (Aue), Felix Hoffmann (Goldlauter) und Tim Fuchs (Degenfeld) ein spannendes Duell mit Slowenien. Mit 929,0 Punkten musste das DSV-Team aber Gold den Slowenen (932,3) überlassen, Rang drei ging an Österreich (870,8).

(can/dpa/sid)