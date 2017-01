Biathlon, Skispringen, Bob-EM und vieles mehr: Wintersport-Fans kommen an diesem Samstag voll auf ihre Kosten. In unserem Telegramm halten wir Sie auf dem Laufenden.

+++ Skispringen +++

Wellinger fliegt auf das Podest

Andreas Wellinger hat beim Weltcup in Wisla für den ersten Podestplatz der deutschen Skispringer im WM-Jahr 2017 gesorgt. Beim erneuten Erfolg des polnischen Vierschanzentournee-Gewinners Kamil Stoch trotzte der 21 Jahre alte Bayer schwierigsten Bedingungen und belegte am Samstag mit Sprüngen auf 127,5 und 120,5 Meter den dritten Platz. Wellinger bestätigte damit seine aufsteigende Formkurve und erzielte sein mit Abstand bestes Saisonergebnis.

Hinter dem Polen Stoch (133 und 124 Meter), der vor heimischen Publikum erneut nicht zu schlagen war, landete der Österreicher Stefan Kraft, der aber nur 2,6 Punkte vor Wellinger lag.

Als zweitbester Athlet des Teams von Trainer Werner Schuster wurde Markus Eisenbichler als Elfter. Gregor Schlierenzauer verpasste bei seinem ersten Wettkampf nach über einjähriger Pause nur knapp den zweiten Durchgang und landete auf Rang 31.

+++ Skeleton +++

Grotheer verpasst Bronze hauchdünn

Eine Woche nach seinem ersten Weltcup-Sieg hat Skeleton-Pilot Christopher Grotheer bei der Europameisterschaft in Winterberg die Bronzemedaille um sieben Hundertstelsekunden verpasst. Der 24-Jährige aus Oberhof belegte am Samstag im Sauerland als bester Deutscher den vierten Rang. Der WM-Vierte Axel Jungk (Oberbärenburg) wurde Sechster, Lokalmatador Alexander Gassner fuhr auf seiner Heimbahn auf Rang acht.

Gold ging an Weltmeister Martins Dukurs aus Lettland (1:52,04 Minuten), der sich souverän vor seinem Bruder Tomass (+0,62 Sekunden) und dem kritisch beäugten Olympiasieger Alexander Tretjakow (Russland/+0,67) durchsetzte.

+++ Biathlon +++

Dahlmeier sprintet auf Platz drei

Biathletin Laura Dahlmeier hat sich beim Weltcup-Heimspiel erneut einen Podestplatz erkämpft. Die 23-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen belegte im Sprint von Ruhpolding ohne Schießfehler den dritten Platz, konnte sich das Gelbe Trikot der Gesamtweltcup-Führenden aber nicht zurückerobern. Die Tschechin Gabriela Koukalova baute ihre Führung mit Rang zwei weiter aus, den Sieg sicherte sich die ebenfalls fehlerfreie Finnin Kaisa Mäkäräinen.

Zwei Tage nach dem Sieg mit der deutschen Staffel hatte Dahlmeier im Ziel nach 7,5 km satte 30,1 Sekunden Rückstand auf die überragende Mäkäräinen, die in den verschneiten Chiemgauer Alpen ein makelloses Rennen ablieferte und auch in der abschließenden Verfolgung am Sonntag (14.45 Uhr/ARD und Eurosport) die große Favoritin ist. Zweitbeste Deutsche war Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld/0), die den sechsten Rang belegte.

+++ Langlauf +++

Herrmann verpasst WM-Ticket

Biathletin Denise Herrmann hat bei ihrer Rückkehr in den Skilanglauf-Weltcup das erhoffte Ticket für die nordische Ski-WM verpasst. Die 28-Jährige aus Oberwiesenthal schied beim Freistil-Sprint im italienischen Toblach im Viertelfinale aus und schaffte es nicht unter die besten Zwölf. Für eine Teilnahme an den Titelkämpfen in Lahti (22. Februar bis 5. März) wäre eine Top-8-Platzierung nötig gewesen. Bereits vor der Saison hatte Herrmann nicht ausgeschlossen, trotz ihres Wechsels zu den Skijägern auch bei den Langläufern anzutreten. Bei Olympia 2014 in Sotschi hatte die Sächsin mit der Langlauf-Staffel Bronze gewonnen.

+++ Nordische Kombination ++

Deutsche Siegesserie beendet

Die Siegesserie der deutschen Kombinierer ist ohne ihre Topstars gerissen. Fabian Rießle und Terence Weber belegten in Val di Fiemme im einzigen Teamsprint der Weltcup-Saison den fünften Rang, im elften Wettbewerb des WM-Winters stand erstmals kein Deutscher ganz oben auf dem Podest. Der Sieg ging an das norwegische Duo Jörgen Graabak und Espen Andersen.

Rießle (Breitnau) und Weber (Geyer) gingen nach guten Sprüngen als führendes Team in die Loipe, wo jeder Läufer im Wechsel mit seinem Partner fünf Runden zu absolvieren hatte. Weber verlor jedoch auf seiner letzten Schleife den Anschluss, Schlussläufer Rießle kämpfte vergeblich um das Podest. Olympiasieger Eric Frenzel (Oberwiesenthal), Weltmeister Johannes Rydzek (Oberstdorf) und Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt) waren nicht am Start.

+++ Slopestyle +++

Zimmermann wird Neunte

Weltmeisterin Lisa Zimmermann (Fürth) hat beim ersten Slopestyle-Weltcup der Freestyle-Skifahrer in dieser Saison nur den neunten Rang belegt. Im französischen Font-Romeu war sie als Neunte der Qualifikation zunächst überraschend am Einzugs ins Finale gescheitert. Nachdem die Wettkampf-Jury den Endkampf der besten Acht wegen starken Schneefalls und heftigen Windes am Nachmittag absagen musste, wurden die Platzierungen der Qualifikation als Endklassement gewertet. Der Wettbewerb bildete den Auftakt zur Qualifikation für die Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang/Südkorea. Kea Deike Kühnel (Bremerhaven) belegte Rang 26.

+++ Skicross +++

Zacher erneut auf dem Podest

Skicrosserin Heidi Zacher hat ihre starke Form im WM-Winter erneut unter Beweis gestellt. Beim ersten von zwei Weltcup-Rennen in Watles/Italien fuhr die Lenggrieserin als Dritte zum vierten Mal in Serie aufs Siegerpodest. Die beiden vorangegangenen Rennen im Dezember in Innichen/Italien hatte Zacher gewonnen, davor in Montafon/Österreich Rang drei belegt. Die Schwedin Sandra Näslund fuhr am Samstag zu ihrem ersten Weltcupsieg. Daniela Maier (Urach) und Anna Wörner (Partenkirchen) belegten im Endklassement die Ränge neun und 15. Das zweite Rennen findet am Sonntag statt.

Ein starke Leistung zeigte auch Daniel Bohnacker (Gerhausen). Bei seiner Saisonpremiere nach einem Bänderriss belegte er auf Anhieb Rang fünf und war beim dritten Weltcupsieg von Andreas Niederer (Österreich) damit bester Deutscher. Seine Mannschaftskollegen Tim Hronek (Unterwössen), Florian Eigler (Pfronten) und Paul Eckert (Samerberg-Törwang) enttäuschten auf den Plätzen 18, 24 und 27.

+++ Rodeln +++

Geisenberger schlägt Hüfner

Die deutschen Rodlerinnen haben bei der WM-Generalprobe im lettischen Sigulda einen Doppelsieg gefeiert. Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (Miesbach) fuhr am Samstag zu ihrem dritten Saisonerfolg und stach dabei ihre zweitplatzierte Dauerrivalin Tatjana Hüfner (Blankenburg) aus. Mit 28 Hundertstelsekunden Vorsprung setzte Geisenberger sich durch, im Gesamtklassement führt die Bayerin nun mit 27 Punkten Vorsprung auf Hüfner. Dritte wurde die Russin Tatjana Iwanowa. Zwei Wochen vor der WM im österreichischen Igls musste Dajana Eitberger (Ilmenau) wegen eines grippalen Infekts auf einen Start im Baltikum verzichten.

+++ Langlauf +++

Herrmann meistert Sprint-Quali mühelos

Biathletin Denise Herrmann (Oberwiesenthal) hat bei ihrer Rückkehr in den Skilanglauf-Weltcup die erste Hürde genommen. Die 28-Jährige belegte in der Qualifikation für den Freistil-Sprint im italienischen Toblach den sechsten Rang und schaffte problemlos den Sprung unter die besten 30, die ab 14.15 Uhr den Sieg unter sich ausmachen. Sandra Ringwald (Schonach-Rohrhardsberg) überzeugte mit der zweitbesten Zeit, auch Elisabeth Schicho (18./Schliersee) und Anne Winkler (21./Sayda) stehen im Viertelfinale. Ausgeschieden ist dagegen Laura Gimmler (35./Oberstdorf).

+++ Ski alpin +++

Lauberhorn-Abfahrt fällt dem Schnee zum Opfer

Der Skiweltverband FIS hat die legendäre Lauberhorn-Abfahrt in Wengen abgesagt. Wegen des vielen Neuschnees im Berner Oberland könne das Rennen am Samstag nicht stattfinden, teilte die FIS mit. Schon zuvor hatte die Jury entschieden, dass das längste Abfahrtsrennen der Welt nicht über die volle Streckenlänge von mehr als vier Kilometern gehen könne. Ob und wann der Wettkampf nachgeholt wird, war zunächst unklar. Wegen vorheriger Absagen gab es im WM-Winter erst zwei Abfahrten im Weltcup. Für Sonntag steht ein Slalom im Rennkalender, bei dem unter anderem die deutschen Felix Neureuther und Linus Straßer am Start stehen.

+++ Nordische Kombination +++

Kombinierer auf dem Weg zum nächsten Sieg

Die deutschen Kombinierer peilen auch ohne ihre Topstars den nächsten Sieg an. Fabian Rießle (Breitnau) und Terence Weber (Geyer) zeigten in Val di Fiemme im einzigen Teamsprint der Saison gute Sprünge und gehen als führendes Duo in den Langlauf über 2x7,5 km (13.30/ARD und Eurosport). Der Vorsprung auf die laufstarken Norweger Jörgen Graabak und Espen Andersen beträgt allerdings nur fünf Sekunden. Olympiasieger Eric Frenzel (Oberwiesenthal), Weltmeister Johannes Rydzek (Oberstdorf)und Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt) bekamen von Hermann Weinbuch eine Pause verordnet.

+++ Ski alpin +++

Abfahrt in Zauchensee verschoben

Die am Samstag abgesagte Weltcup-Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee soll am Sonntag nachgeholt werden. Das teilte der Skiweltverband FIS mit. Nach dem zwingend notwendigen Training um 9.30 Uhr soll das Rennen in Österreich um 12.15 Uhr beginnen. Dann will US-Skistar Lindsey Vonn ihr Comeback geben und erstmals seit Februar 2016 wieder bei einem Weltcup-Rennen am Start stehen. Auch für die deutsche Medaillenhoffnung Viktoria Rebensburg ist die Abfahrt drei Wochen vor den Weltmeisterschaften in St. Moritz wichtig. Die ursprünglich für Sonntag geplante Kombination entfällt.

+++ Rodeln +++

Eggert/Benecken siegen auch in Sigulda

Die Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) arbeiten im vorolympischen Winter weiter an der Wachablösung im deutschen Rodelsport. Die Vizeweltmeister aus Thüringen gewannen am Samstag auch die WM-Generalprobe im lettischen Sigulda und bauten ihre Führung im Gesamtklassement aus.

Die Olympiasieger und Weltmeister Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) erlebten dagegen einen völlig enttäuschenden Tag und mussten sich mit dem zehnten Rang begnügen. Die Winterberger Robin Geueke/David Gamm traten nach einem Sturz im ersten Lauf nicht mehr zum zweiten Durchgang an.

+++ Skispringen +++

Vogt wird Fünfte in Sapporo

Skisprung-Olympiasiegerin Carina Vogt (Degenfeld) hat beim Weltcup im japanischen Sapporo ihre aufsteigende Form unterstrichen. Die 24-Jährige stellte als Fünfte ihr bislang bestes Saisonergebnis ein. Den ersten Sieg ihrer Karriere feierte Lokalmatadorin Yuki Ito vor Teamkollegin Sara Takanashi und Maren Lundby aus Norwegen.

Vogt, die vergangene Saison in Sapporo gestürzt war, flog auf 91,5 und 87,0 m, zum Podest fehlten allerdings umgerechnet zehn Meter. Katharina Althaus (Oberstdorf) und Svenja Würth (Baiersbronn) rundeten auf den Rängen sieben und acht das gute deutsche Ergebnis ab. Auch Gianina Ernst (15./Oberstdorf), Ramona Straub (20./Langenordnach) und Juliane Seyfarth (28./Ruhla) sammelten Punkte.

