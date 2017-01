Nach der kleinen Pause in einigen Sportarten ist der Tag heute wieder voll mit Wintersport. Biathlon, Ski alpin, Nordische Kombination – das sind nur einige der Highlights. Unser Wintersport-Telegramm hält Sie immer auf dem neuesten Stand.

+++ Langlauf +++

Unstjugow erstmals geschlagen

Martin Johnsrud Sundby hat die Siegesserie des Russen Sergej Ustjugow bei der Tour de Ski gestoppt. Auf dem sechsten Tagesabschnitt in Val di Fiemme siegte der Norweger am Samstag im Massenstart über 15 Kilometer in 40:40,0 Minuten knapp vor Ustjugow, der zuvor fünfmal gewonnen hatte. Der Russe geht am Sonntag dennoch mit einem Polster von 1:11 Minuten vor Sundby in den Schlussanstieg zur Alpe Cermis. Die deutschen Langläufer lieferten ein ordentliches Rennen. Florian Notz wurde 17. und startet als Gesamt-14. ins Finale.

Lucas Bögl kam auf Platz 18. Nur Thomas Bing enttäuschte als 36.

+++ Eisschnelllauf +++

Ihle läuft aufs Treppchen

Eisschnellläufer Nico Ihle (Chemnitz) hat bei der erstmals ausgetragenen Sprint-EM in Heerenveen die Bronzemedaille gewonnen. Der Der 31-Jährige musste sich am Samstag nach vier Läufen mit 139,785 Punkten nur den Niederländern Kai Verbij (139,230) und Kjeld Nuis (139,785) geschlagen geben.

Der Olympiavierte Ihle sicherte sich den Podestplatz durch einen starken zweiten Platz im abschließenden 1000-m-Rennen (1:09,20), nur der EM-Zweite Nuis war schneller (1:08,85). Zuvor hatte Ihle über 500 m in 35,51 Sekunden nur den achten Rang belegt und war dadurch im Klassement zwischenzeitlich auf den vierten Platz abgerutscht.

+++ Bob +++

Friedrich siegt mit Bahnrekord

Der dreimalige Zweierbob-Weltmeister Francesco Friedrich hat auf seiner Heimbahn in Altenberg auch den Weltcup in seiner Spezialdisziplin gewonnen. Der Oberbärenburger setzte sich mit Anschieber Martin Grothkopp am Samstag nach zwei Läufen mit Bahnrekord und 0,64 Sekunden Vorsprung vor dem Russen Alexander Kasjanow durch. Dritter wurde der Lette Oskars Kibermanis. Der Oberbärenburger Nico Walther, der mit dem viermaligen Olympiasieger Kevin Kuske nach Lauf eins noch Zweiter war, fiel auf Rang sechs zurück. Der für den BC Stuttgart fahrende Berchtesgadener WM-Zweite Johannes Lochner kam mit Christian Rasp auf einen enttäuschenden elften Platz.

+++ Biathlon +++

Koukalaova nach Platz zwei jetzt in Gelb

Biathletin Laura Dahlmeier (Partenkirchen) ist ihre Führung im Gesamtweltcup los. Einen Tag vor dem ersten und einzigen Auftritt der 23-Jährigen beim Weltcup in Oberhof genügte der Tschechin Gabriela Koukalova in der Verfolgung der Frauen über 10 km ein zweiter Platz, um mit insgesamt 419 Punkten an Dahlmeier (410) vorbeizuziehen.

Den Sieg sicherte sich nach zwei Schießfehlern die Französin Marie Dorin-Habert, Koukalova (drei Schießfehler) lag im Ziel 38,8 Sekunden hinter ihr. Auch die drittplatzierte Kaisa Mäkäräinen (4/+1:19,1 Minuten) überholte mit 414 Punkten Dahlmeier. Beste Deutsche in der Verfolgung war wie im Sprint Maren Hammerschmidt (Winterberg/5) auf dem vierten Rang.

+++ Langlauf +++

Nilsson führt bei Tour de Ski

Stina Nilsson hat mit dem vierten Etappensieg die Gesamtführung bei der Tour de Ski übernommen. Die schwedische Langläuferin gewann am Samstag in Val di Fiemme das Massenstartrennen über 10 Kilometer klassisch in 30:20,8 Minuten und geht mit einem Vorsprung von 19,2 Sekunden vor der Norwegerin Heidi Weng, die nur Siebte wurde, in den Schlussanstieg zur Alpe Cermis. Zweite wurde die Finnin Anne Kyllönen (3,0 Sekunden zurück), Rang drei sicherte sich Nilssons Landsfrau Charlotte Kalla. Als beste Deutsche kam Steffi Böhler auf Platz 16. Nicole Fessel wurde 17. und fiel in der Gesamtwertung vor dem Finale am Sonntag vom achten auf den 13. Platz zurück.

+++ Ski alpin +++

Neureuther bleibt nur Platz acht

Felix Neureuther hat beim Weltcup-Riesenslalom von Adelboden das Podium verpasst. Der beste deutsche Skirennfahrer wurde am Samstag vor allem wegen eines verpatzten ersten Durchgangs nur Achter. Der Sieg ging an den Franzosen Alexis Pinturault, der den Österreicher Marcel Hirscher in einem spektakulären Zweikampf um vier Hundertstelsekunden auf Platz zwei verwies. Auf den drittplatzierten Österreicher Philipp Schörghofer klaffte eine riesige Lücke (+1,94). Neureuther fehlten auf das Podest am Ende 33 Hundertstelsekunden.

Stefan Luitz war im ersten Durchgang ausgeschieden. Dominik Schwaiger als 31. und Linus Straßer (39.) verpassten die Quali für das Finale.

+++ Eisschnelllauf +++

Pechstein EM-Sechste

Eisschnellläuferin Claudia Pechstein (Berlin) hat bei der Allround-EM in Heerenveen/Niederlande den sechsten Platz belegt. Im abschließenden 5000-m-Finale erreichte die fünfmalige Olympiasiegerin und dreimalige Europameisterin in 7:12,18 Minuten Rang sechs und blieb auf ihrer Lieblingsstrecke deutlich hinter ihrer starken Zeit (7:00,82) vom Weltcup in Heerenveen Anfang Dezember. Die Niederländerin Ireen Wüst sicherte sich derweil ihren fünften EM-Titel. In den ersten drei Rennen des Vierkampfs lief die 30-Jährige jeweils Bestzeit. Über 5000 m wurde sie Zweite hinter der Tschechin Martina Sablikova, die sich den Vize-Europameistertitel sicherte. Bronze ging an die Niederländerin Antoinette De Jong.

+++ Nordische Kombination +++

Vierter Saisonsieg für Frenzel

Olympiasieger Eric Frenzel (Oberwiesenthal) hat die eindrucksvolle Siegesserie der deutschen Kombinierer auch im neuen Jahr fortgesetzt. Der 28-Jährige gewann den Weltcup im finnischen Lahti mit 4,1 Sekunden Vorsprung auf Eero Hirvonen (Finnland) und feierte bei der Generalprobe für die nordische Ski-WM an gleicher Stelle (22. Februar bis 5. März) seinen vierten Saisonsieg. Es war der achte deutsche Erfolg im achten Wettkampf der Saison.

Weltmeister Johannes Rydzek (Oberstdorf/+26,4) verlor trotz Platz drei seine Führung im Gesamtweltcup an Frenzel. Fabian Rießle (Breitnau/+1:13,8 Minuten) als Siebter und Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt/+1:15,8) auf Rang zehn rundeten das gute deutsche Mannschaftsergebnis beim ersten Wettkamf im Jahr 2017 ab. Weltcup-Rekordsieger Hannu Manninen gab derweil ein solides Comeback. Der 38 Jahre alte Finne kam in seinem ersten Wettbewerb seit sechs Jahren auf Rang 18 (+1:56,9).

+++ Ski alpin +++

Rebensburg fährt auf Platz fünf

Ski-Rennläuferin Viktoria Rebensburg hat beim Weltcup-Riesenslalom im slowenischen Maribor einen Podestplatz deutlich verpasst. Die 27-Jährige vom Tegernsee verbesserte sich im zweiten Durchgang um zwei Plätze und belegte einen guten fünften Rang, hatte auf die drittplatzierte Schweizerin Lara Gut aber einen großen Rückstand von 0,63 Sekunden. Den Sieg holte sich zum dritten Mal in dieser Saison die Französin Tessa Worley, nachdem die zunächst in Führung liegende Mikaela Shiffrin aus den USA auf den vierten Rang zurückfiel. Worley gewann vor Sofia Goggia aus Italien (+0,16 Sekunden).

+++ Biathlon +++

Peiffer bei Fourcade-Sieg Zweiter

Biathlet Arnd Peiffer ist beim Heim-Weltcup in Oberhof in der Verfolgung auf Rang zwei gelaufen. Der 29-Jährige musste sich am Samstag nur dem überragenden Franzosen Martin Fourcade geschlagen geben. Peiffer hatte bei seinem besten Saisonergebnis nach drei Strafrunden 1:09,9 Minuten Rückstand auf den mit einem Fehler belasteten Fourcade. Er fuhr seinen achten Saisonerfolg im zehnten Rennen und seinen insgesamt 55. Weltcup-Sieg ein. Für Peiffer war es der zweite Podestplatz des Winters. Erik Lesser verpasste nach fünf Fehlern den Sprung auf das Podium als Fünfter knapp. Simon Schempp musste sich bei widrigen Windbedingungen nach sechs Fehlern mit Rang 20 zufrieden geben.

+++ Eisschnelllauf +++

Pechstein im Finale

Claudia Pechstein hat das Finale der besten Acht bei den Mehrkampf-Europameisterschaften der Eisschnellläufer über 5000 Meter erreicht. Die 44-jährige Berlinerin kam am Samstag in Heerenveen über 1500 Meter in 2:00,56 Minuten ins Ziel und lag im Gesamtklassement an achter Stelle. Eine Medaille ist nicht mehr zu erreichen. Die niederländische Rekord-Olympionikin Ireen Wüst führt nach drei von vier Disziplinen vor Teamkollegin Antoinette de Jong und Martina Sablikova aus Tschechien.

+++ Skeleton +++

Grotheer gewinnt in Altenberg

Christopher Grotheer hat den deutschen Skeleton-Männern den ersten Sieg seit mehr als vier Jahren beschert. Der 24-Jährige aus Oberhof gewann am Samstag den Heimweltcup in Altenberg überraschend vor Weltmeister Martins Dukurs aus Lettland und seinem Teamkollegen Axel Jungk (Oberbärenburg). Mit zwei Streckenrekorden ließ Grotheer der starken Konkurrenz keine Chance und siegte mit drei Zehntelsekunden Vorsprung. Alexander Gassner (Winterberg) komplettierte als Vierter das hervorragende Ergebnis der Deutschen.

+++ Ski alpin +++

Neureuther verpatzt ersten Durchgang

Ski-Rennläufer Felix Neureuther hat beim Riesenslalom-Klassiker im Schweizer Adelboden nur noch eine Minimalchance auf eine Podestplatzierung. Nach einem völlig verkorksten ersten Durchgang liegt der Partenkirchner immerhin noch auf dem zehnten Rang, er hat auf den drittplatzierten Österreicher Marcel Hirscher aber bereits einen Rückstand von 1,31 Sekunden. In Führung liegt der Franzose Alexis Pinturault, 0,64 Sekunden vor dem Österreicher Philipp Schörghofer und weitere 0,06 vor Hirscher. Stefan Luitz (Bolsterlang) zeigte lange Zeit eine sehr gute Fahrt, lag bei der letzten Zwischenzeit an vierter Stelle, schied aber bei der Einfahrt in den steilen und schwierig zu fahrenden Zielhang aus.

+++ Ski alpin +++

Mazes Abschiedsfahrt

Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin Tina Maze hat am Samstag im slowenischen Maribor allem Anschein nach ihr letztes Rennen im alpinen Ski-Weltcup bestritten. Nachdem die 33 Jahre alte Slowenin in den vergangenen Tagen noch einmal mit widersprüchlichen Aussagen für Verwirrung gesorgt hatte, sprach ihre Fahrt mit der Startnummer 34 dann Bände: So sieht ein Abschied aus. Nach etwa 48 Fahrsekunden schwang Maze ab, fuhr an den Pistenrand und umarmte dort ihren Lebenspartner und Trainer Andrea Massi. Danach nahm sie die Fahrt wieder auf, schwang die Piste aber völlig entspannt ins Tal, schnallte vor dem Ziel die Skier ab und winkte ins Publikum.

+++ Ski alpin +++

Rebensburg muss aufholen

Viktoria Rebensburg geht mit leichtem Rückstand in den zweiten Lauf des Weltcup-Riesenslaloms von Maribor. Die deutsche Skirennfahrerin rangiert am Samstag nach dem ersten Durchgang auf dem siebten Platz. Auf die Führende, Mikaela Shiffrin aus den USA, fehlten Rebensburg 0,59 Sekunden. Für einen Podiumsplatz muss sie knapp vier Zehntelsekunden aufholen. Shiffrin führt vor Sofia Goggia aus Italien (+0,07) und der Französin Tessa Worley (+0,20). Nicht in das Finale ab 12.15 Uhr schafften es Lena Dürr als 51. (+3,79) und Katrin Hirtl-Stangaßinger, die ausschied. Einen starken Durchgang zeigte Anna Veith aus Österreich, die im dritten Rennen nach ihrer mehr als einjährigen Verletzungspause auf Platz acht nur knapp hinter Rebensburg liegt.

+++ Nordische Kombination +++

Frenzel wieder auf Podestkurs

Olympiasieger Eric Frenzel peilt beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Lahti einen Podestplatz an. Der Oberwiesenthaler sprang am Samstag 125,5 Meter weit und geht als Zweiter hinter Jarl Magnus Riiber in den 10-Kilometer-Langlauf. Frenzels Rückstand auf den Norweger, der auf 128 Meter kam, beträgt 1:06 Minuten. Kaum noch Siegchancen besitzt Weltcup-Spitzenreiter Johannes Rydzek. Der Oberstdorfer liegt nach einem Sprung auf 113,5 Meter als Zwölfter schon 2:34 Minuten zurück. Der viermalige Weltcup-Gesamtsieger Hannu Manninen aus Finnland belegt bei seinem Comeback nur den 37. Platz nach dem Springen.

(areh/dpa/sid)