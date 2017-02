Im Biathlon, bei den alpinen Skirennläufern und den Bobpiloten geht es an diesem Wochenende noch einmal um die WM-Medaillen, doch auch andere Wintersportler sind im Einsatz. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts.

+++ Rodeln +++

Geisenberger erneut Gesamtweltcup-Siegerin

Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger hat zum fünften Mal in Serie den Gesamtweltcup gewonnen. Auf der Olympia-Bahn in Pyeongchang fuhr die Bayerin am Samstag zwar auf den zweiten Rang hinter der Russin Tatjana Iwanowa. Da ihre größte Rivalin Tatjana Hüfner aber nur Vierte wurde, ist Geisenberger vor dem Saisonfinale am kommenden Wochenende in Altenberg nicht mehr von der Spitzenposition in der Gesamtwertung zu verdrängen. Den dritten Platz in Südkorea, wo in einem Jahr die Olympischen Winterspiele stattfinden, holte sich die 20-jährige Julia Taubitz.

+++ Bob +++

Friedrich führt zur Halbzeit bei WM

Titelverteidiger Francesco Friedrich und Anschieber Thorsten Margis fahren bei der Zweierbob-Weltmeisterschaft am Königssee auf Goldkurs. Zur Halbzeit lag das Duo aus Oberbärenburg am Samstag klar in Führung. Vor den abschließenden zwei Läufen an diesem Sonntag hat der dreimalige Weltmeister Friedrich 0,52 Sekunden Vorsprung auf den Kanadier Justin Kripps. Der nach einer Grippe noch angeschlagene Johannes Lochner ist mit Joshua Blum Dritter mit 0,63 Sekunden Rückstand. Nico Walther und Eric Franke aus Oberbärenburg belegen Platz neun.

+++ Langlauf +++

Deutsche Sprinter enttäuschen

Die deutschen Skilangläuferinnen haben zum Auftakt der WM-Generalprobe im estnischen Otepää einen Dämpfer kassiert und die Spitzenplätze im Freistilsprint klar verfehlt. Die frühere Junioren-Weltmeisterin Hanna Kolb (Buchenberg) schied nach einem starken fünften Rang in der Qualifikation bereits im Viertelfinale aus und wurde 17., auch für Sandra Ringwald (Schonach/19.) war in der ersten K.o.-Runde Endstation.

Die Siege in den vorletzten Weltcup-Wettbewerben vor der WM im finnischen Lahti (22. Februar bis 5. März) sicherten sich die Schwedin Stina Nilsson und der Norweger Johannes Hösflot Kläbo. Nilsson gewann im Finale vor Olympiasiegerin Maiken Caspersen Falla und Heidi Weng (beide Norwegen), die damit die Führung im Gesamtweltcup ausbaute. Norwegens Topstar Marit Björgen kam in Otepää auf Rang 14. Norwegens Jungstar Kläbo (20), Junioren-Weltmeister von 2016, lag bei seinem ersten Weltcup-Erfolg vor seinem Landsmann Finn Haagen Krogh und dem Russen Sergej Ustjugow. Gesamtweltcup-Spitzenreiter Martin Johnsrud Sundby (Norwegen) war nicht am Start.

Die weiteren deutschen Starter waren allesamt in der Qualifikation gescheitert.

+++ Biathlon +++

Dahlmeier nach Schwächeanfall wieder fit

Laura Dahlmeier hat sich anscheinend von ihrem zweiten Schwächeanfall binnen zwei Tagen bei der Biathlon-WM erholt. "Heute fühl' ich mich wirklich schon recht ordentlich. Und ich denke, dass morgen dem Start nichts im Wege steht", sagte die sechsmalige Weltmeisterin am Samstag in einer vom Deutschen Skiverband übermittelten Video-Botschaft. Die Weltmeisterschaften in Hochfilzen enden am Sonntag mit den Massenstart-Rennen der Damen und Herren.

+++ Ski alpin +++

Dürr mit gutem ersten Durchgang, Shiffrin führt

Lena Dürr darf als beste deutsche Skirennfahrerin im ersten Durchgang des WM-Slaloms auf ein Top-Ten-Resultat in St. Moritz hoffen. Im letzten Damen-Rennen der Titelkämpfe fehlten ihr am Samstag vor dem Finale 1,36 Sekunden auf die führende Titelverteidigerin Mikaela Shiffrin aus den USA. Damit lag sie nach 40 gestarteten Fahrerinnen auf Rang zehn und 77 Hundertstelsekunden hinter Rang drei. Die Schweizerin Wendy Holdener war 0,38 Sekunden langsamer als Topfavoritin Shiffrin, die Slowakin Veronika Velez Zuzulova hatte 0,59 Sekunden Rückstand. Marina Wallner war zwischenzeitlich 20., Jessica Hilzinger lag auf Rang 24. Christina Geiger schied früh aus.

+++ Langlauf +++

Kolb überzeugt in der Sprint-Quali

Skilangläuferin Hanna Kolb (Buchenberg) hat sich zum Auftakt der WM-Generalprobe im estnischen Otepää in starker Form gezeigt. Die frühere Junioren-Weltmeisterin kam in der Qualifikation des Freistil-Sprints auf Platz fünf und kämpft in den K.o.-Runden der besten 30 am Mittag um ihr bestes Saisonergebnis. Am Silvestertag hatte die 25-Jährige in Val Mustair/Schweiz Rang neun erreicht.

Ebenfalls den Sprung ins Viertelfinale schaffte kurz vor Beginn der WM in Lahti (22. Februar bis 5. März) Sandra Ringwald (Schonach) auf Platz 20. Stefanie Böhler (Ibach) als 32. und Elisabeth Schicho (Schliersee) als 37. schieden aus. Den Sieg in der Qualifikation sicherte sich Schwedens Vizeweltmeisterin Stina Nilsson vor der Gesamtweltcup-Spitzenreiterin Heidi Weng (Norwegen). Bei den Männern findet das Viertelfinale ohne deutsche Beteiligung statt. Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) schied als 32. aus, Thomas Bing (Dermbach) kam auf Platz 52.

+++ Rodeln +++

Eggert/Benecken gewinnen auf der Olympia-Bahn

Die Rodel-Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) haben durch ihren Dopelsitzer Sieg beim Olympia-Testlauf in Pyeongchang/Südkorea vorzeitig zum zweiten Mal den Gesamtweltcup für sich entschieden. Die Thüringer setzten sich ein Jahr vor den Winterspielen auf der neuen Olympia-Bahn im Alpensia Sliding Centre bei einem Dreifach-Triumph der deutschen Schlitten vor den Olympiasiegern Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) und den Winterbergern Robin Geueke/David Gamm durch.

Durch ihren achten Saisonsieg im elften Rennen haben Eggert/Benecken nun 1040 Punkte auf dem Konto. Beim letzten Weltcup im sächsischen Altenberg (25./26. Februar) ist dem Duo ihre zweite Kristallkugel nach dem Gesamtsieg 2014/15 nicht mehr zu nehmen. Wendl/Arlt (858) haben auf Rang zwei haben unaufholbare 182 Punkte Rückstand.

