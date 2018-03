Nach den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang kämpfen die Wintersportler jetzt schon wieder im Weltcup um Punkte und Platzierungen. Wir halten Sie im Wintersport-Telegramm auf dem Laufenden.

+++ Biathlon +++

Mixed-Staffel abgeschlagen

Ohne die Biathlon-Olympiasieger Laura Dahlmeier und Arnd Peiffer hat die deutsche Single-Mixed-Staffel das Podest beim Weltcup in Kontiolahti deutlich verpasst. Vanessa Hinz (Schliersee) und Roman Rees (Schauinsland) liefen nach zehn Nachladern beim Sieg von Frankreich (6 Nachlader) auf Rang elf. Der zweite Platz in der nicht-olympischen Disziplin ging an Österreich (7), Rang drei sicherte sich Norwegen (1 Strafrunde) mit Einzel-Olympiasieger Johannes Thingnes Bö.

Bis zur Rennhälfte lag das deutsche Duo noch auf Tuchfühlung zu den Podiumsplätzen, drei Nachlader von Hinz bei ihrem zweiten Liegendschießen kosteten aber viel Zeit. Beim folgenden Stehendanschlag benötigte die Staffel-Weltmeisterin drei weitere Ersatzpatronen und machte dadurch alle Hoffnungen auf eine Spitzen-Platzierung zunichte. Am Ende betrug der Rückstand auf die Franzosen 58,5 Sekunden.

+++ Nordische Kombination +++

Rießle holt Platz zwei in Oslo

Team-Olympiasieger Fabian Rießle hat beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Oslo Platz zwei erkämpft. Der Schwarzwälder, Achter nach dem Springen, kam 15,5 Sekunden hinter Akito Watabe ins Ziel, der nach 25:19,0 Minuten gewann. Der Japaner baute mit dem Sieg seinen Vorsprung im Gesamtweltcup vor den letzten sechs Saison-Wettbewerben weiter aus. Dritter wurde mit einem Rückstand von 20,3 Sekunden der Österreicher Mario Seidl. Manuel Faißt als Sechster, Johannes Rydzek als Achter und Eric Frenzel als Zehnter schafften nach teilweise schwachen Sprungergebnissen noch Top-10-Platzierungen.

+++ Ski alpin +++

Shiffrin gewinnt Slalom-Weltcup

US-Skistar Mikaela Shiffrin hat einen Tag nach dem Gesamtweltcup auch die Disziplinwertung im Slalom vorzeitig gewonnen. Shiffrin holte beim Rennen in Ofterschwang den Sieg und kann beim Weltcup-Finale in Are in der kommenden Woche bei 225 Punkten Vorsprung nicht mehr von Rang eins verdrängt werden. Zweite im Allgäu wurde am Samstag Wendy Holdener aus der Schweiz mit 0,09 Sekunden Rückstand. Rang drei ging an Olympiasiegerin Frida Hansdotter aus Schweden. Marina Wallner kam mit 2,74 Sekunden Rückstand auf Platz 18. Lena Dürr und Maren Wiesler waren im ersten Lauf ausgeschieden.

+++ Ski alpin +++

Dreßen holt seinen zweiten Weltcup-Sieg

Ski-Rennläufer Thomas Dreßen (Mittenwald) hat mit seinem zweiten Weltcup-Sieg erneut seine Zugehörigkeit zur absoluten Weltspitze unter Beweis gestellt. Nach seinem sensationellen Triumph im Januar auf der Streif in Kitzbühel und Rang fünf bei den Olympischen Spielen gewann das 24 Jahre alte Ausnahmetalent am Samstag die Abfahrt im norwegischen Kvitfjell. Dreßen lag auf der Olympiastrecke von 1994 knapp vor Weltmeister Beat Feuz (Schweiz/+0,08 Sekunden) und Olympiasieger Aksel Lund Svindal (Norwegen/+0,17).

Lesen Sie den ausführlichen Bericht zu Thomas Dreßens Sieg hier.

+++ Biathlon +++

Mixed-Staffeln ohne Dahlmeier und Peiffer

Die deutschen Biathleten müssen in den beiden Mixed-Wettbewerben beim Weltcup im finnischen Kontiolahti ohne die Olympiasieger Laura Dahlmeier (Partenkirchen) und Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) auskommen. Die beiden werden von den Bundestrainern Gerald Hönig und Mark Kirchner wie auch Simon Schempp (Uhingen) für die Massenstarts am Sonntag (ab 13.30 Uhr) geschont.

In der Single-Mixed-Staffel am Samstag (13.40 Uhr) gehen Vanessa Hinz (Schliersee) und Roman Rees (Schauinsland) an den Start, die Mixed-Staffel (16.45 Uhr/alle ZDF und Eurosport) bestreiten die Sprint-Zweite Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld), Franziska Preuß (Haag), Erik Lesser (Frankenhain) und Benedikt Doll (Breitnau).

+++ Nordische Kombination +++

Rießle nach dem Springen Achter - Riiber führt

Team-Olympiasieger Fabian Rießle hat beim Weltcup in Oslo als einziger deutscher Kombinierer eine Top-Platzierung in Sicht. Der 27-Jährige liegt nach dem Springen am Holmenkollen auf Rang acht und geht mit einem Rückstand von 1:03 Minuten auf den führenden Norweger Jarl Magnus Riiber in den Skilanglauf über zehn Kilometer (13.00 Uhr/ZDF und Eurosport). Bester DSV-Starter ist zunächst Manuel Faißt (Baiersbronn/+0:46) auf Rang vier, Faißt gilt jedoch als schwächerer Läufer.

Die beiden deutschen Einzel-Olympiasieger enttäuschten: Eric Frenzel (Oberwiesenthal/+1:50) und Johannes Rydzek (Oberstdorf/+1:55) liegen nur auf den Rängen 14 und 17. "Der Rückstand ist schon ziemlich groß. Viel drin ist nicht mehr", sagte Rydzek im ZDF. Der Allgäuer wird damit auch im Kampf um den Gesamtweltcup Punkte verlieren, derzeit liegt er auf Rang drei.

+++ Ski alpin +++

Shiffrin vor Gewinn der Slalom-Kugel

US-Skistar Mikaela Shiffrin führt beim Slalom in Ofterschwang nach dem ersten Durchgang und steht damit unmittelbar vor dem Gewinn der Disziplinwertung im Weltcup. Die 22 Jahre alte Amerikanerin hatte am Freitag bereits den zweiten Gesamtweltcupsieg ihrer Karriere perfekt gemacht. Im Allgäu lag Shiffrin am Samstag vor dem Finale vor den beiden Österreicherinnen Katharina Gallhuber und Bernadette Schild. Ihre Konkurrentin in der Disziplinwertung, Petra Vlhova aus der Slowakei, lag mit 0,65 Sekunden Rückstand auf Rang sechs. Marina Wallner kam mit 2,43 Sekunden Rückstand auf Platz 17.

Lena Dürr und Maren Wiesler schieden aus.

(can/dpa/sid)