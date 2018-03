später lesen Eisschnelllauf Moritz Geisreiter beendet seine Karriere 2018-03-13T16:27+0100 2018-03-13T16:27+0100

Eisschnellläufer Moritz Geisreiter beendet nach dem Weltcup-Finale in Minsk am kommenden Wochenende seine Karriere. Das kündigte der 30-Jährige am Dienstag an. "Ich bin lange schwanger mit dem Gedanken gegangen, habe mich aber jetzt endgültig entschlossen, dass ich meine aktive Karriere in Minsk zu einem positiven Ende bringen werde", sagte Geisreiter.