Nordische Kombination: Eric Frenzel feiert seinen zweiten Saisonsieg

Kombinierer Eric Frenzel hat beim Weltcup im norwegischen Trondheim seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Der Olympiaheld vhatte im Ziel eine Sekunde Vorsprung auf den Japaner Akito Watabe, der seine Führung im Gesamtweltcup ausbaute.

Fabian Rießle (Breitnau) und Johannes Rydzek (Oberstdorf) rundeten an der Spitze einer Verfolgergruppe als Dritter und Vierter das sehr gute deutsche Ergebnis ab.

"Auf der Zielgeraden hatte ich die besseren Ski und auch mehr Körner als Akito. Deshalb bin ich sehr glücklich über den Sieg", sagte Frenzel im ZDF. Der Sachse aus Oberwiesenthal war nach einem starken Sprung auf 130,0 m von Rang vier in den Langlauf gegangen, wo er schnell zum führenden Watabe aufschloss und 100 Meter vor Schluss die entscheidende Attacke setzte.

Für Frenzel war es der 43. Weltcupsieg seiner Karriere, dem 29-Jährigen fehlen nur noch fünf Erfolge zum Rekord des Finnen Hannu Manninen. "Eric hatte genügend Körner und hat es geschickt aus dem Windschatten heraus gemacht", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch. Schon in Pyeongchang hatte Frenzel vor Watabe gewonnen, die Attacke aber wesentlich früher gesetzt. "Akito war heute richtig stark. Dieses Mal haben sie es erst auf der Zielgeraden ausgemacht", sagte Weinbuch.

Watabe machte mit Rang zwei dennoch einen großen Schritt auf dem Weg zum erstmaligen Gewinn des Gesamtweltcups. Mit 1130 Punkten baute er seinen Vorsprung vor Jan Schmid (981) aus, der Norweger musste sich in seiner Heimatstadt mit Rang acht begnügen. Rießle (691) ist nun Dritter vor Rydzek (682), der wie Frenzel in Pyeongchang zwei Goldmedaillen gewonnen hatte. Frenzel (534) folgt auf Rang sieben und hat keine Chance mehr, die Kristallkugel zum sechsten Mal in Folge zu gewinnen.

Manuel Faißt (Baiersbronn) belegte den 13. Rang. Ohne Chance waren Team-Olympiasieger Vinzenz Geiger (Oberstdorf) und Routinier Björn Kircheisen (Johanngeorgenstad) auf den Plätzen 22 und 34.

Schon am Mittwoch (13.00/16.15 Uhr/ARD und Eurosport) steht in Trondheim ein weiterer Wettkampf auf dem Programm, ehe der Weltcup-Zirkus am Wochenende im sächsischen Klingenthal zu Gast ist.

(sid)