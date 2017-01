Biathlon in Antholz, Bob in St. Moritz, Nordische Kombination in Chaux-Neuve, Ski alpin in Kitzbühel und Garmisch-Partenkirchen, Skispringen in Zakopane – der Wintersport dominiert den Sonntag. In unserem Wintersport-Telegramm verpassen Sie nichts.

+++ Ski alpin +++

Abgesagte Damen-Kombi von Altenmarkt wird in Crans-Montana nachgeholt

Die jüngst in Altenmarkt-Zauchensee abgesagte alpine Kombination der Damen wird am 24. Februar in Crans-Montana in der Schweiz nachgeholt. Das gab der Ski-Weltverband FIS bekannt. Das Rennen in Österreich hatte am vorigen Sonntag nicht stattgefunden, weil aufgrund der Wetterbedingungen eine Abfahrt ausgetragen wurde. In Crans-Montana stehen am ersten Wochenende nach der WM in St. Moritz außerdem noch ein Super-G und ein weiteres Kombi-Rennen an.

+++ Biathlon +++

Damen-Staffel untermauert Favoritenstellung für WM

Die deutsche Damen-Staffel hat auch das dritte und letzte Weltcup-Rennen vor der Biathlon-Weltmeisterschaft gewonnen. In der Besetzung Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt, Franziska Hildebrand und Laura Dahlmeier sicherte sich das Quartett am Sonntag in Antholz trotz zwölf Nachladern einen souveränen Sieg vor Frankreich und Italien. Bereits die beiden vorherigen Saisonrennen im slowenischen Pokljuka und in Ruhpolding hatte das deutsche Damen-Team gewonnen. Bei der WM vom 9. bis 19. Februar in Hochfilzen sind die DSV-Skijägerinnen damit die Topfavoritinnen auf den Titel.

+++ Nordische Kombination +++

Rießle gewinnt vor Rydzek und Frenzel

Die deutschen Kombinierer haben mit dem fünften Dreifach-Erfolg im WM-Winter ihre sagenhafte Siegesserie fortgesetzt. Beim Weltcup im französischen Chaux-Neuve feierte Fabian Rießle (Breitnau) seinen zweiten Saisonsieg und setzte sich mit 2,2 Sekunden Vorsprung auf Weltmeister Johannes Rydzek (Oberstdorf), der am Samstag den ersten Wettkampf vor Rießle gewonnen hatte.

Platz drei ging mit 7,9 Sekunden Rückstand an Olympiasieger Eric Frenzel (Oberwiesenthal), der im Gesamtweltcup mit 944 Punkten nun nur noch knapp vor Rydzek (930) führt. Rießle (721) ist Dritter. Damit haben die deutsche Kombinierer sämtliche zwölf bisherigen Einzelrennen der WM-Saison gewonnen und werden als hohe Favoriten zu den Titelkämpfen in Lahti (22. Februar bis 5. März) fahren. In Chaux-Neuve gelang Routinier Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt), der Achter wurde, ebenfalls noch der Sprung unter die Top 10. Der nach dem Springen führende Norweger Jarl Magnus Riiber wurde wie am Samstag weit durchgereicht und landete letztlich auf Platz 23.

+++ Ski alpin +++

Neureuther fällt auf Rang sechs zurück

Felix Neureuther hat beim Weltcup-Slalom von Kitzbühel das Podium verpasst. Der Skirennfahrer rutschte am Sonntag nach Rang drei im ersten Lauf durch ein verpatztes Finale auf den sechsten Platz zurück. Der Sieg ging an den Österreicher Marcel Hirscher, der dank eines furiosen zweiten Durchgangs von Rang neun ganz nach vorne fuhr und seinen 20. Slalom-Erfolg im Weltcup feierte. Zweiter wurde der Brite Dave Ryding vor Alexander Choroschilow aus Russland. Der bisherige Slalom-Dominator Henrik Kristoffersen aus Norwegen war im ersten Lauf ausgeschieden. Aus dem deutschen Team landete neben Neureuther noch Stefan Luitz als 18. in den Punkten.

+++ Langlauf +++

Norweger nicht zu stoppen

Die norwegischen Langläufer haben die zweite Staffel-Entscheidung dieses Winters gewonnen. Über 4x7,5 Kilometer kamen am Sonntag im schwedischen Ulricehamn Simen Krüger, Martin Johnsrud Sundby, Anders Glöersen und Finn Haagen Krogh in 1:06:47,5 Stunden mit 0,5 Sekunden Vorsprung vor Kanada ins Ziel. Dritte wurde das schwedische Quartett. Die deutschen Herren enttäuschten. Thomas Bing, Tim Tscharnke, Lucas Bögl und Florian Notz kamen lediglich auf Rang zehn, nachdem Tscharnke auf seiner Schleife eine halbe Minute verloren hatte.

+++ Crashed Ice +++

Kanadier Croxall gewinnt in Finnland

Der Kanadier Scott Croxall hat auf der zweiten Station der WM-Serie Red Bull Crashed Ice dominiert und für Spannung im Gesamtklassement gesorgt. Durch seinen Sieg in Jyväskylä/Finnland hat Croxall 1600 Punkte auf dem Konto und liegt als Zweitplatzierter gleichauf mit dem Führenden Maxwell Dunne und dem Dritten Cameron Naasz (beide USA).

+++ Bob +++

Platz drei für Friedrich

Francesco Friedrich ist beim Viererbob-Weltcup in St. Moritz auf Rang drei gefahren. Der dreimalige Zweierbob-Weltmeister musste am Sonntag in der Königsklasse die Letten Oskars Kibermanis und Viererbob-Weltmeister Oskars Melbardis den Vortritt lassen. Kibermanis schnappte Friedrich in 4,96 Sekunden auch die Startbestzeit weg und stellte in 1:04,05 Minuten eine Bahnbestzeit auf, die zuvor der viertplatzierte Johannes Lochner hielt. Nico Walther landete auf Rang sieben.

+++ Nordische Kombination +++

Frenzel hat 34 Rückstand vor der Loipe

Olympiasieger Eric Frenzel (Oberwiesenthal) greift beim Kombinations-Weltcup im französischen Chaux-Neuve nach seinem siebten Saisonsieg. Der 28 Jahre alte Sachse liegt nach einem Sprung auf 113,0 m zur Halbzeit als bester Deutscher auf Platz vier und geht mit 34 Sekunden Rückstand auf Norwegens Toptalent Jarl Magnus Riiber in den abschließenden 10-km-Langlauf ab 14.30 Uhr. Riiber sprang 115,0 m, ist aber derzeit im Laufen kaum konkurrenzfähig. Einen Tag nach seinem Triumph im ersten Wettkampf von Chaux-Neuve zeigte Weltmeister Johannes Rydzek (Oberstdorf) erneut einen guten Sprung und hat als Elfter mit 52 Sekunden Rückstand ebenfalls noch alle Siegchancen.

Zwischen Frenzel, der am Samstag nach einem Stockbruch nur Vierter geworden war, und Rydzek platzierten sich noch Terence Weber (Geyer) als Fünfter (+34 Sekunden) und Fabian Rießle (Breitnau) als Achter (+44 Sekunden). Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt) hat auf Platz 15 (+57 Sekunden) ebenfalls weniger als eine Minute Rückstand auf die Spitze.

+++ Ski alpin +++

Gut gewinnt, Rebensburg raus, Vonn abgeschlagen

Ski-Rennläuferin Viktoria Rebensburg (Kreuth) hat einen Tag nach ihrem starken dritten Rang bei der Weltcup-Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen eine weitere Podestplatzierung verpasst. Beim Super-G auf der Kandahar schied die 27-Jährige nach einer Minute Fahrzeit aus, ihre Zwischenzeit an dieser Stelle war nur 0,13 Sekunden schlechter als jene von Siegerin Lara Gut (Schweiz). "Das ist sehr, sehr bitter, ich bin sehr enttäuscht", sagte Rebensburg.

Gesamtweltcupsiegerin Gut, am Vortag vor Rebensburg Zweite in der Abfahrt, siegte klar vor Stephanie Venier (Österreich/+0,67 Sekunden) und Tina Weirather (Liechtenstein/0,86). Im Kampf um die große Kristallkugel verkürzte sie ihren Rückstand auf Mikaela Shiffrin (USA) auf 135 Punkte. Shiffrin war nicht am Start.

Einen Tag nach ihrem Sieg in der Abfahrt und ihrem 77. im Weltcup erhielt auch Lindsey Vonn (USA) einen Dämpfer. Mit 1,65 Sekunden Rückstand auf Gut verfehlte sie im dritten Rennen nach ihrem Comeback sogar das Podium deutlich. "Im Kopf war ich bereit, aber vielleicht brauche ich noch etwas mehr Training. In der Abfahrt ist das Selbstvertrauen da, im Super G fehlt das noch", sagte sie. Nicht ins Ziel kam auch Anna Veith, unter ihrem Mädchennamen Fenninger Gesamtweltcupsiegerin von 2015 und Super-G-Weltmeisterin: Die Österreicherin fuhr bei ihrem ersten Speed-Rennen seit ihrer schweren Verletzung an einem Tor vorbei.

+++ Langlauf +++

Frauen-Staffel glänzt in Schweden mit Platz zwei

Die deutschen Skilangläuferinnen sind bei der WM-Generalprobe überraschend auf das Podest gestürmt. Im letzten Staffel-Wettkampf vor dem Saisonhöhepunkt im finnischen Lahti (22. Februar bis 5. März) belegte das DSV-Quartett um die Olympiadritte Stefanie Böhler in Ulricehamn/Schweden Platz zwei über 4x5 km und erreichte erstmals seit sieben Jahren wieder das Weltcup-Podium. Katharina Hennig (Oberwiesenthal), Stefanie Böhler (Ibach), Victoria Carl (Zella-Mehlis) und Sandra Ringwald (Schonach) mussten sich nur den hochfavorisierten Norwegerinnen um Rekordweltmeisterin Marit Björgen geschlagen geben, die im Ziel 8,8 Sekunden Vorsprung hatten. Platz drei ging an Schweden (+9,0 Sekunden).

+++ Biathlon +++

Schempp im Massenstart von Antholz Siebter

Biathlet Simon Schempp hat zum Abschluss des Weltcups im italienischen Antholz die Podestplätze verpasst. Der 28-Jährige aus Uhingen belegte im Massenstart über 15 km mit einem Schießfehler den siebten Platz. Direkt dahinter landete Erik Lesser (Frankenhain/1) auf dem achten Rang. Den Sieg im letzten Einzelrennen vor der WM in Hochfilzen/Österreich (9. bis 19. Februar) sicherte sich Johannes Thingnes Bö (Norwegen/0) vor Quentin Fillon Maillet (Frankreich/1). Dritter wurde Anton Schipulin (Russland/1).

Schempp hatte in diesem Winter den Massenstart in Oberhof gewonnen und in Nove Mesto den zweiten Rang belegt. Auf 1640 Metern Höhe in Antholz startete der Schwabe zunächst mit einem Schießfehler, traf anschließend jedoch alle Scheiben. Der ehemalige Staffel-Weltmeister ging als Vierter auf die Schlussrunde, am Ende schwanden jedoch die Kräfte. Am Samstag hatte die Männerstaffel um Schlussläufer Schempp noch ihren ersten Sieg seit knapp zwei Jahren gefeiert. Bei den Frauen siegte Nadine Horchler sensationell vor der Gesamtweltcup-Führenden Laura Dahlmeier. Im letzten Rennen vor der WM kämpft die Frauenstaffel am Nachmitttag (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) um ihren dritten Triumph in Serie.

+++ Ski alpin +++

Neureuther liegt zur Halbzeit auf Rang drei

Felix Neureuther liegt beim Weltcup-Slalom in Kitzbühel/Österreich in aussichtsreicher Position. Der 32 Jahre alte Partenkirchener hat auf dem schwierigen Ganslernhang als Dritter nach dem ersten Lauf 0,74 Sekunden Rückstand auf den Überraschungs-Führenden Dave Ryding aus England (53,42 Sekunden). Zweiter ist der Italiener Stefano Gross (0,29 Sekunden zurück). Favorit Henrik Kristoffersen (Norwegen) schied aus, Lokalmatador Marcel Hirscher belegt mit 1,02 Sekunden Rückstand nach 30 Läufern den achten Platz.

"Der Hang ist eine große Herausforderung, sehr anspruchsvoll. Der Lauf ist mir teils gut, teils nicht so gut gelungen. Die Abstände sind wahnsinnig eng, da bleibt mir im zweiten Lauf nichts anderes übrig, als Vollgas zu geben", sagte Neureuther, der bereits zweimal in Kitzbühel gewonnen hat, im ZDF. Dominik Stehle (Obermaiselstein) liegt im Zwischenklassement mit 1,88 Sekunden Rückstand auf einem guten 13. Rang.

+++ Biathlon +++

Außerordentlicher Kongress einberufen

Einen Tag nach der Krisensitzung seines Vorstands hat der Biathlon-Weltverband IBU am Sonntag die Einberufung eines Außerordentlichen Kongresses noch vor der WM in Hochfilzen (9. bis 19. Februar) angekündigt. "Der Vorstand kann die Initiative der Athleten, den Anti-Doping-Kampf zu verstärken, absolut nachvollziehen. Um diesbezüglich so schnell wie möglich neue Richtlinien einzuführen, wurde der Kongress berufen", hieß es in einer Mitteilung. Am Samstagabend hatte es danach noch nicht ausgesehen. IBU-Präsident Anders Besseberg hatte zwar die Möglichkeit der Einberufung eines Sonderkongresses bestätigt, den Zeitpunkt allerdings völlig offengelassen.

