Der Samstag steht wieder ganz im Zeichen des Wintersports. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts.

+++ Snowboard +++

Beckhaus und Fischer deutsche Meister im Snowboardcross

Die Snowboardcrosser Leon Beckhaus (München) und Jana Fischer (Bräunlingen) haben im Rahmen des Europacups in Grasgehren im Oberallgäu erstmals den deutschen Meistertitel gewonnen. Der 18-jährige Beckhaus kam in seinem ersten Europacuprennen auf Rang drei und verwies Sebastian Pietrzykowski (Albstadt) und Olympiastarter Paul Berg (Konstanz) auf die Plätze zwei und drei. Zusätzlicher Lohn für Beckhaus war das Ticket für die Weltmeisterschaften im März in der spanischen Sierra Nevada. Die 17 Jahre alte Jana Fischer belegte im Europacuprennen als beste Deutsche Rang sechs und holte sich die Meisterschaft vor Titelverteidigerin Hanna Ihedioha (Geisenhausen).

+++ Skispringen +++

Deutschland im Teamspringen auf Platz drei

Die deutschen Skispringer haben bei ihrem Heim-Weltcup in Willingen den möglichen Sieg im Teamwettbewerb verpasst. Der überragende Andreas Wellinger (Ruhpolding), Richard Freitag (Aue), Markus Eisenbichler (Siegsdorf) und Lokalmatador Stephan Leyhe (Willingen) belegten eine Woche nach ihrem Sieg in Zakopane mit 910,7 Punkten Rang drei hinter den siegreichen Polen (931,5) und Österreich (919,2).

Bester Springer des nach dem ersten Durchgang noch führenden DSV-Quartetts war der formstarke Wellinger, der bei wechselhaften Bedingungen an der Mühlenkopfschanze auf 145,0 und 139,0 m segelte und Hoffnungen für das Einzel am Sonntag weckte. Auch Eisenbichler (138,0+132,0 m) überzeugte, Leyhe (134,5+120,0) und Schlussspringer Freitag (121,5+130,5) blieben dagegen etwas hinter den Erwartungen zurück. Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) hatte seine Saison nach einem im Training erlittenen Kreuzbandriss vorzeitig beendet.

+++ Skispringen +++

DSV-Adler nach erstem Durchgang vorn

Die deutschen Skispringer haben im Teamwettbewerb bei ihrem Heim-Weltcup in Willingen zur Halbzeit erneut beste Aussichten auf den Sieg. Andreas Wellinger (Ruhpolding), Richard Freitag (Aue), Markus Eisenbichler (Siegsdorf) und Lokalmatador Stephan Leyhe (Willingen), die bereits in der Vorwoche in Zakopane/Polen gewonnen hatten, haben nach dem ersten Durchgang 2,3 Punkte Vorsprung auf Polen (461,8). Dritter ist Österreich (445,1).

Den weitesten Sprung des ersten Durchgangs zeigte Wellinger, der bei traumhaften Bedingungen an der Mühlenkopfschanze auf 145,0 m segelte. Auch Eisenbichler (138,0) und Leyhe (134,5) überzeugten restlos. Einzig Schlussspringer Freitag enttäuschte mit 121,5 m, der polnische Tournee-Sieger Kamil Stoch (134,5) brachte sein Team dadurch wieder in Schlagdistanz. Die hochgehandelten Slowenen (369,7) mit den Prevc-Brüdern Peter, Domen und Cene sind dagegen überraschend nur Achter und damit Vorletzter.

+++ Bob +++

Lochner triumphiert am Königssee

Bob-Pilot Johannes Lochner (Stuttgart) hat den Heim-Weltcup am Königssee gewonnen und arbeitet vier Wochen vor den Weltmeisterschaften an gleicher Stelle an der Wachablösung im Zweierbob. Der Stuttgarter siegte beim sechsten Saisonrennen mit Anschieber Christian Rasp vor Weltmeister Francesco Friedrich (Oberbärenburg) und Thorsten Margis, es war sein zweiter Sieg im kleinen Schlitten in Folge. Nico Walther (Oberbärenburg) belegte mit Kevin Kuske nur Platz 13. Zeitgleich mit Friedrich fuhr Routinier Steven Holcomb (USA) war Rang zwei.

+++ Eiskunstlauf +++

Eistänzer Lorenz/Polizoakis auf Platz 14

Die Oberstdorfer Eistänzer Kavita Lorenz und Panagiotis Polizoakis haben die Eiskunstlauf-Europameisterschaften auf Platz 14 beendet. Die zweimaligen deutschen Meister verpassten am Samstag nach technischen Unsauberkeiten die Top Ten. Das Preisgericht in Ostrau gab ihnen 141,32 Punkte. Sie werden auch den einzigen deutschen Startplatz bei den Weltmeisterschaften Ende März in Helsinki einnehmen und wollen dort den olympischen Startplatz für 2018 sichern.

Ihren dritten Titel nacheinander gewannen die französischen Weltmeister Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron (189,67) vor den Italienern Anna Cappellini/Luca Lanotte (186,64) und Jekaterina Bobrowa/Dmitri Solowijew (186,56) aus Russland.

+++ Nordische Kombination +++

Rydzek übernimmt mit Sieg in Seefeld Gesamtführung

Weltmeister Johannes Rydzek hat auch das zweite Herzschlagfinale beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Seefeld gegen Olympiasieger Eric Frenzel für sich entschieden. Nach einem Sprung und dem 10-Kilometer-Langlauf verwies Rydzek seinen Teamkollegen am Samstag um 0,1 Sekunden auf Platz zwei und nahm Frenzel zudem das Gelbe Trikot des Weltcup-Gesamtführenden ab. Am Vortag hatte Rydzek im Foto-Finish die Nase hauchdünn vorn gehabt. Dritter wurde der Italiener Samuel Costa mit einem Rückstand von 11,3 Sekunden. Fabian Rießle wurde Sechster.

+++ Rodeln +++

Doppelsitzer Eggert/Benecken holen ersten WM-Titel

Die Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken haben bei der Rodel-Weltmeisterschaft in Innsbruck/Igls erstmals den Titel gewonnen. Das im Weltcup führende Duo siegte am Samstag vor den Titelverteidigern und Olympiasiegern Tobias Wendl/Tobias Arlt, die sich bei einem Großereignis erstmals seit 2012 wieder geschlagen geben mussten. Den deutschen Dreifacherfolg komplettierte das Duo Robin Geueke/David Gamm, das sich mit zwei starken Läufen die Bronze-Medaille sicherte. Für das junge Doppel war es die erste WM-Medaille, sie lagen neun Tausendstel vor den Österreichern Peter Penz/Georg Fischler.

Eggert/Benecken, die 2012, 2013 und 2016 jeweils Silber holten, durften sich nach langen Jahren des Wartens nun über den lange ersehnten ersten Triumph beim Saisonhöhepunkt freuen. Zuvor hatten die beiden in Suhl geborenen Doppelsitzer sieben von neun Rennen im Weltcup in diesem Winter für sich entschieden.

+++ Langlauf +++

Nilsson gewinnt beim Heim-Weltcup in Falun

Skilangläuferin Stina Nilsson hat als erste Schwedin einen Weltcup-Sieg im heimischen Wintersport-Mekka Falun gefeiert. Die 23-Jährige gewann auf der WM-Strecke von 2015 den Freistil-Sprint vor den Norwegerinnen Maiken Caspersen Falla und Heidi Weng. In Falun hatte zuvor in 46. Weltcup-Rennen noch nie eine Lokalmatadorin gesiegt.

Sandra Ringwald (Schonach), vor zwei Wochen noch starke Vierte in Toblach, musste sich als beste Deutsche mit Rang 26 begnügen, Hanna Kolb (Buchenberg) landete unmittelbar dahinter auf dem 27. Platz. Für Rekord-Weltmeisterin Marit Björgen (Norwegen) reicht es rund vier Wochen vor der WM in Lahti (22. Februar bis 5. März) nur zu Position neun.

+++ Biathlon +++

Deutsche bleiben ohne EM-Medaille – Russen siegen erneut

Die russischen Biathleten Irina Starych und Alexander Loginow haben nach ihren Dopingsperren ihren Siegeszug bei den Europameisterschaften fortgesetzt. Starych gewann am Samstag im polnischen Duszniki-Zdroj fehlerfrei die Verfolgung und holte sich damit nach ihrem Erfolg im Einzel ihre zweite Goldmedaille. Für die Russin, deren dreijährige Sperre wegen EPO-Dopings erst im Dezember abgelaufen war, war es die dritte EM-Medaille im dritten Rennen.

Das gelang auch ihrem Landsmann Loginow. Nach seinem Sieg im Einzel setzte er sich auch im Jagdrennen durch. Zudem hatte er Silber im Sprint gewonnen. Loginow war für zwei Jahre - bis zum 26. November 2016 - gesperrt worden. Bester Deutscher war erneut Philipp Nawrath auf Rang zehn.

+++ Nordische Kombination +++

Deutsche Athleten greifen in Seefeld nach nächstem Sieg

Die deutschen Kombinierer greifen auch bei der zweiten Etappe des Seefeld-Triples nach dem Sieg. Auftaktsieger Johannes Rydzek setzte sich am Samstag mit 103,5 Metern im Springen durch. Da aber der Österreicher Bernhard Gruber und Manuel Costa aus Italien mit ihren Weiten von jeweils 106,5 Meter nur 0,1 Punkte weniger als Rydzek erhielten, startet das Trio zeitgleich in den abschließenden Zehn-Kilometer-Lauf.

Titelverteidiger Eric Frenzel, der bisher alle drei Auflagen der prestigeträchtigen Veranstaltung gewann, hat als Vierter (105 Meter) nur vier Sekunden Rückstand. Chancen auf das Podest hat auch der Sprung-Sechste Fabian Rießle mit einem Rückstand von 23 Sekunden. In die Top Ten kam auch noch Terence Weber als Neunter (103,5 Meter/+ 48 Sekunden).

+++ Ski-Freestyle +++

Cakmakli Zwölfter auf der Seiser Alm

Ski-Freestylerin Sabrina Cakmakli ist beim Weltcup-Slopestyle auf der Seiser Alm nicht über Platz zwölf hinausgekommen. Die 22-Jährige aus Partenkirchen verpasste damit das Finale, das die Schweizerin Sarah Höfflin für sich entschied.

Kea Deike Kühnel (Bremerhaven) belegte Rang 16. Bei den Männern setzte sich der Amerikaner Colby Stevenson durch, Florian Preuß (Sprockhövel) kam auf Platz 34.

+++ Snowboard +++

Langenhorst überrascht mit Platz zwei in Rogla

Snowboarderin Carolin Langenhorst hat ihren ersten Weltcup-Sieg nur knapp verpasst, als Zweite beim Parallel-Riesenslalom im slowenischen Rogla aber für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Die 20-Jährige aus Bischofswiesen, im April 2016 Dritte bei der Junioren-WM an gleicher Stelle, musste sich nur der tschechischen Parallel-Slalom-Weltmeisterin Ester Ledecká geschlagen geben, erzielte aber ihr mit Abstand bestes Weltcup-Ergebnis.

"Ich habe überhaupt nicht damit nicht gerechnet", sagte Langenhorst: "Mir hat zwar der Hang schon bei der Junioren-WM vor einem Jahr getaugt, aber dass es so gut läuft ... Ich habe es einfach laufen lassen, bin frei aufgefahren. Das ist mega!"

+++ Eisschnelllauf +++

Ihle sprintet auf Rang acht

Nico Ihle hat seinen Vortagserfolg beim Weltcup der Eisschnellläufer am Samstag nicht wiederholen können. Über 1000 Meter reichte es für den Chemnitzer in 1:09,64 Minuten nur zu Rang acht. Tags zuvor hatte er über 500 Meter den dritten Weltcupsieg seiner Laufbahn gefeiert. Am Sonntag stehen für ihn noch einmal beide Sprint-Distanzen auf dem Weltcup-Programm.

Den Sieg sicherte sich der Niederländer Kjeld Nuis von 1:08,28 Minuten. Er verbesserte damit den sieben Jahre alten Bahnrekord des US-Amerikaners Shani Davis um 0,25 Sekunden. Platz zwei ging an seinen Landsmann Kai Verbij (1:08,84) vor dem Norweger Havard Lorentzen (1:09,03).

+++ Ski alpin +++

Reichelt gewinnt Abfahrt auf der Kandahar

Der Österreicher Hannes Reichelt hat zum zweiten Mal nach 2015 die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Der 36 Jahre alte Super-G-Weltmeister setzte sich beim zweiten Rennen in der Königsdisziplin auf der Kandahar binnen 24 Stunden vor dem Südtiroler Peter Fill (+0,16 Sekunden zurück) und Beat Feuz aus der Schweiz (0,52) durch.

Andreas Sander (Ennepetal/1,44) belegte im Zwischenklassement nach 33 Startern Rang 15, Sepp Ferstl (Hammer/2,16) kam nicht unter die besten 20. Auch am Samstag kam es wieder zu spektakulären Stürzen, die allerdings glimpflicher verliefen als bei der ersten Schussfahrt auf der überaus anspruchsvollen Strecke am Freitag. Obwohl die Renndirektion den Kramersprung entschärft hatte, flog der Franzose David Poisson an dieser Stelle ab.

+++ Eisschnelllauf +++

Dannhauer sprintet in Berlin auf Platz elf

Judith Dannhauer hat zum Auftakt des zweiten Tages beim Eisschnelllauf-Weltcup in Berlin den elften Platz über 500 Meter belegt. In 39,03 Sekunden war die Erfurterin drei Zehntelsekunden schneller als am Freitag und erzielte damit ihre beste Weltcup-Platzierung nach der einjährigen Babypause.

Siegerin wurde erneut die Weltcup-Führende Nao Kodaira. Die Japanerin landete in 37,57 Sekunden ihren sechsten Sieg in ihrem sechsten 500-Meter-Rennen der Saison. Zweite wurde mit deutlichem Rückstand die tschechische Europameisterin Karolina Erbanova (38,28).

+++ Skispringen +++

Vogt und Würth verpassen Podest knapp

Olympiasiegerin Carina Vogt (Degenfeld) und Svenja Würth (Baiersbronn) haben beim Skisprung-Weltcup im rumänischen Rasnov das Podest nur knapp verpasst. Beim dritten Saisonsieg der Norwegerin Maren Lundby belegte das deutsche Duo die Ränge vier und fünf und bewies vor der WM in Lahti (22. Februar bis 5. März) erneut aufsteigende Form. Die 23 Jahre alte Würth stellte das beste Ergebnis ihrer Karriere ein.

Lundby gewann nach Sprüngen auf 97,0 und 99,0 m mit 259,0 Punkten vor Sara Takanashi (249,8), die weiter auf ihren 50. Weltcup-Sieg warten muss. Die Seriensiegerin aus Japan wurde zum fünften Mal in Folge geschlagen. Rang drei belegte ihre Teamkollegin Yuki Ito (238,5), Vogt (232,5) fehlten umgerechnet knapp 3,5 Meter zum Treppchen.

+++ Skeleton +++

Gassner feiert ersten Podestplatz seiner Karriere

Einen Tag nach dem Dreifachsieg der deutschen Skeleton-Frauen haben auch die Männer auf der WM-Bahn am Königssee überzeugt. Vier Wochen vor den Weltmeisterschaften an gleicher Stelle fuhr Alexander Gassner (Winterberg) beim Heimweltcup als Dritter erstmals in seiner Karriere auf das Podium. Axel Jungk (Oberbärenburg) und Christopher Grotheer (Oberhof) komplettierten beim Sieg des Russen Alexander Tretjakow mit den Plätzen vier und fünf das gute Ergebnis des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD).

Bereits am Freitag hatten die Frauen viel Schwung für die Titelkämpfe (17. bis 26. Februar) aufgenommen. Europameisterin Jacqueline Lölling (RSG Hochsauerland) feierte beim Weltcup-Rennen ihren zweiten Saisonsieg und schwang sich damit zur Favoritin für die Weltmeisterschaften auf. Dahinter komplettierten Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee) und Anna Fernstädt (Berchtesgaden) das Podest.

+++ Rodeln +++

Hüfner holt WM-Titel – Geisenberger nur Sechste

Tatjana Hüfner hat zum fünften Mal den Weltmeister-Titel im Rodel-Einsitzer erobert. Bei den Titelkämpfen in Innsbruck/Igls gewann die 33-Jährige am Samstag erstmals seit 2012 in Winterberg wieder die Goldmedaille und entschied damit auch das Duell mit ihrer Rivalin Natalie Geisenberger für sich. Die Weltcup-Führende Geisenberger belegte nach einem schweren Fahrfehler im ersten Lauf nur Rang sechs und blieb damit beim Saisonhöhepunkt erstmals seit 2012 ohne Titel.

Die beiden weiteren deutschen Frauen verpassten eine Medaille ebenfalls. Die erst 20 Jahre alte Julia Taubitz belegte Rang acht, Dajana Eitberger kam nicht über den neunten Platz hinaus. Silber gewann Sprint-Weltmeisterin Erin Hamlin aus den USA vor der Kanadierin Kimberley McRae.

+++ Eisschnelllauf +++

Pechstein sagt Start bei Heim-Weltcup ab

Claudia Pechstein hat ihren für Samstag geplanten Start über 1500 Meter beim Heim-Weltcup der Eisschnellläufer in Berlin abgesagt. "Ich verzichte auf ärztliches Anraten auf einen Start und konzentriere mich ganz auf die 3000 Meter am Sonntag", sagte die 44-Jährige Berlinerin der Deutschen Presse-Agentur. Zuletzt hatte die fünfmalige Olympiasiegerin über Probleme im Oberschenkel geklagt, die besonders bei schnellen Bewegungen akut werden könnten. Bei den 3000 Metern ist eher Gleichmaß der Bewegungen gefragt.

+++ Nordische Kombination +++

Norweger kugelt sich bei Anziehen des Anzugs Schulter aus

Für Norwegens Kombinierer-Pechvogel Jarl Magnus Riiber ist die WM-Saison vorzeitig beendet. Der 19-Jährige hat sich beim Weltcup in Seefeld am Freitag zum dritten Mal binnen eines Jahres die Schulter ausgekugelt und muss operiert werden. Diesmal zog sich Riiber die Verletzung beim Anziehen seines Sprunganzuges zu. Dem Skandinavier war am ehesten zugetraut worden, bei den Weltmeisterschaften in Lahti (22. Februar bis 5. März) die überragenden deutschen Kombinierer zu gefährden.

"Ich bin sehr enttäuscht, aber es gibt jetzt keinen anderen Weg", sagte Riiber, der im Februar 2016 als 18-Jähriger in Oslo seinen bislang einzigen Weltcup-Sieg gefeiert hatte und zuletzt der beste Springer unter den weltbesten Kombinierern war: "Ich werde mich ab Mai auf die neue Saison vorbereiten und freue mich schon auf das Training für Olympia. Ich habe hoffentlich noch viele Jahre in meiner Karriere."

+++ Ski alpin +++

Rebensburg verpasst Podest knapp – Gut siegt

Viktoria Rebensburg hat ihren zweiten Abfahrts-Podestplatz dieser alpinen Ski-Saison knapp verpasst. Die Rennfahrerin aus Kreuth wurde am Samstag in Cortina d'Ampezzo Vierte – auf Ilka Stuhec auf dem dritten Rang fehlten nur 0,06 Sekunden. Der Sieg ging an die letztjährige Weltcup-Gesamtsiegerin Lara Gut, die im aktuellen Klassement bis auf 30 Zähler an die Führende Amerikanerin Mikaela Shiffrin herankam. Auf der Tofana-Piste in den Dolomiten rangierte die Italienerin Sofia Goggia nach 31 Starterinnen auf Rang zwei. Rekordsiegerin Lindsey Vonn aus den USA kam wie schon im Training tags zuvor in einer Linkskurve zu Fall und schied aus.

+++ Rodeln +++

Geisenberger bei Rodel-WM abgeschlagen

Titelverteidigerin Natalie Geisenberger (Miesbach) hat bei der Rodel-WM im österreichischen Igls wohl schon nach dem ersten Durchgang keine Chance mehr auf den Sieg. Die Olympiasiegerin belegte nach einem schweren Fahrfehler den 17. Rang und qualifizierte sich damit nur knapp für den entscheidenden zweiten Lauf. Mehr als drei Zehntelsekunden trennen sie von der führenden Tatjana Hüfner (Blankenburg).

Schon im Sprintwettbewerb zum WM-Auftakt am Freitag hatte Geisenberger nach vielen Fehlern nur den enttäuschenden 15. Platz belegt. Als Vorjahressiegerin und Gesamtweltcupführende war sie eigentlich als Favoritin nach Igls gereist. Ihre Dauerrivalin Hüfner kann am Mittag mit ihrem fünften WM-Titel zur alleinigen Rekordweltmeisterin aufsteigen.

