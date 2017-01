Der Samstag steht wieder ganz im Zeichen des Wintersports. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts.

+++ Rodeln +++

Hüfner holt WM-Titel – Geisenberger nur Sechste

Tatjana Hüfner hat zum fünften Mal den Weltmeister-Titel im Rodel-Einsitzer erobert. Bei den Titelkämpfen in Innsbruck/Igls gewann die 33-Jährige am Samstag erstmals seit 2012 in Winterberg wieder die Goldmedaille und entschied damit auch das Duell mit ihrer Rivalin Natalie Geisenberger für sich. Die Weltcup-Führende Geisenberger belegte nach einem schweren Fahrfehler im ersten Lauf nur Rang sechs und blieb damit beim Saisonhöhepunkt erstmals seit 2012 ohne Titel.

Die beiden weiteren deutschen Frauen verpassten eine Medaille ebenfalls. Die erst 20 Jahre alte Julia Taubitz belegte Rang acht, Dajana Eitberger kam nicht über den neunten Platz hinaus. Silber gewann Sprint-Weltmeisterin Erin Hamlin aus den USA vor der Kanadierin Kimberley McRae.

+++ Eisschnelllauf +++

Pechstein sagt Start bei Heim-Weltcup ab

Claudia Pechstein hat ihren für Samstag geplanten Start über 1500 Meter beim Heim-Weltcup der Eisschnellläufer in Berlin abgesagt. "Ich verzichte auf ärztliches Anraten auf einen Start und konzentriere mich ganz auf die 3000 Meter am Sonntag", sagte die 44-Jährige Berlinerin der Deutschen Presse-Agentur. Zuletzt hatte die fünfmalige Olympiasiegerin über Probleme im Oberschenkel geklagt, die besonders bei schnellen Bewegungen akut werden könnten. Bei den 3000 Metern ist eher Gleichmaß der Bewegungen gefragt.

+++ Nordische Kombination +++

Norweger kugelt sich bei Anziehen des Anzugs Schulter aus

Für Norwegens Kombinierer-Pechvogel Jarl Magnus Riiber ist die WM-Saison vorzeitig beendet. Der 19-Jährige hat sich beim Weltcup in Seefeld am Freitag zum dritten Mal binnen eines Jahres die Schulter ausgekugelt und muss operiert werden. Diesmal zog sich Riiber die Verletzung beim Anziehen seines Sprunganzuges zu. Dem Skandinavier war am ehesten zugetraut worden, bei den Weltmeisterschaften in Lahti (22. Februar bis 5. März) die überragenden deutschen Kombinierer zu gefährden.

"Ich bin sehr enttäuscht, aber es gibt jetzt keinen anderen Weg", sagte Riiber, der im Februar 2016 als 18-Jähriger in Oslo seinen bislang einzigen Weltcup-Sieg gefeiert hatte und zuletzt der beste Springer unter den weltbesten Kombinierern war: "Ich werde mich ab Mai auf die neue Saison vorbereiten und freue mich schon auf das Training für Olympia. Ich habe hoffentlich noch viele Jahre in meiner Karriere."

+++ Ski alpin +++

Rebensburg verpasst Podest knapp – Gut siegt

Viktoria Rebensburg hat ihren zweiten Abfahrts-Podestplatz dieser alpinen Ski-Saison knapp verpasst. Die Rennfahrerin aus Kreuth wurde am Samstag in Cortina d'Ampezzo Vierte – auf Ilka Stuhec auf dem dritten Rang fehlten nur 0,06 Sekunden. Der Sieg ging an die letztjährige Weltcup-Gesamtsiegerin Lara Gut, die im aktuellen Klassement bis auf 30 Zähler an die Führende Amerikanerin Mikaela Shiffrin herankam. Auf der Tofana-Piste in den Dolomiten rangierte die Italienerin Sofia Goggia nach 31 Starterinnen auf Rang zwei. Rekordsiegerin Lindsey Vonn aus den USA kam wie schon im Training tags zuvor in einer Linkskurve zu Fall und schied aus.

+++ Rodeln +++

Geisenberger bei Rodel-WM abgeschlagen

Titelverteidigerin Natalie Geisenberger (Miesbach) hat bei der Rodel-WM im österreichischen Igls wohl schon nach dem ersten Durchgang keine Chance mehr auf den Sieg. Die Olympiasiegerin belegte nach einem schweren Fahrfehler den 17. Rang und qualifizierte sich damit nur knapp für den entscheidenden zweiten Lauf. Mehr als drei Zehntelsekunden trennen sie von der führenden Tatjana Hüfner (Blankenburg).

Schon im Sprintwettbewerb zum WM-Auftakt am Freitag hatte Geisenberger nach vielen Fehlern nur den enttäuschenden 15. Platz belegt. Als Vorjahressiegerin und Gesamtweltcupführende war sie eigentlich als Favoritin nach Igls gereist. Ihre Dauerrivalin Hüfner kann am Mittag mit ihrem fünften WM-Titel zur alleinigen Rekordweltmeisterin aufsteigen.

(sid)