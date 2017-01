Bei der Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen sind am Freitag zahlreiche Spitzenfahrer schwer gestürzt und können nicht an der Ski-WM teilnehmen.

