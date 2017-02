Bob, Rodeln und Ski alpin – neben der Nordischen Ski-WM stehen am Samstag in anderen Wintersportarten Entscheidungen an. In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden.

+++ Rodeln +++

Eggert und Benecken krönen Saison mit Sieg in Altenberg

Die Rodel-Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) haben ihre großartige Saison mit einem Sieg beim Weltcupfinale im sächsischen Altenberg gekrönt. Die Doppelsitzer aus Thüringen gewannen vor den US-Amerikanern Matt Mortensen/Jayson Terdiman und den Winterbergern Robin Geueke/David Gamm (Winterberg). Die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) enttäuschten nach einem schweren Fahrfehler im ersten Durchgang mit Platz 13.

Bereits in der Vorwoche hatten Eggert/Benecken beim Olympia-Test in Pyeongchang/Südkorea zum zweiten Mal den Gesamtweltcup gewonnen.

+++ Ski alpin +++

Rebensburg scheidet schon wieder aus – Stuhec siegt

Ski-Rennläuferin Ilka Stuhec aus Slowenien bleibt die "Speed Queen" der laufenden Saison. Die Abfahrtsweltmeisterin feierte beim Super-G in Crans-Montana/Schweiz bereits ihren sechsten Sieg im Weltcup in dieser Saison. Stuhec gewann einen Tag nach dem zweiten Rang bei der chaotischen Kombination an gleicher Stelle vor Elena Curtoni (Italien/+0,50 Sekunden) und Stephanie Venier (Österreich/+1,09), der WM-Zweiten in der Abfahrt.

Viktoria Rebensburg (Kreuth) setzte die Reihe ihrer unglücklichen Fahrten dagegen fort. Wie zuletzt im Riesenslalom bei der WM in St. Moritz/Schweiz kam sie nicht ins Ziel, nach einer Fahrzeit von einer Minute verfehlte sie ein Richtungstor. Für Rebensburg war es schon der dritte Ausfall in dieser Saison in einem Super-G.

+++ Langlauf +++

Björgen holt 15. WM-Titel

Die Norwegerin Marit Björgen hat bei der WM in Lahti den Titel im Skiathlon gewonnen und damit als erste nordische Wintersportlerin ihre 15. Goldmedaille bei Weltmeisterschaften geholt. Die 36-Jährige siegte nach je 7,5 km im klassischen und freien Stil vor der Finnin Krista Parmakoski (4,8 Sekunden Rückstand), die dem Gastgeber die erste Medaille bescherte und von 35.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion frenetisch gefeiert wurde.

Bronze ging an die Schwedin Charlotte Kalla (+32,0), Gesamtweltcup-Spitzenreiterin Heidi Weng (+1:05,4 Minuten) ging als Fünfte überraschend leer aus. Beste Deutsche war Katharina Hennig (Oberwiesenthal), die in ihrem ersten WM-Rennen einen ganz starken elften Platz (+1:39,1) belegte. Victoria Carl (Zella-Mehlis) wurde 15., Sofie Krehl (Oberstdorf) belegte Platz 16, Sandra Ringwald (Schonach) kam als 21. ins Ziel.

+++ Skeleton +++

Deutscher Doppelsieg bei Heim-WM

Die deutschen Skeleton-Pilotinnen haben ein Jahr vor Olympia einen Doppelsieg bei der Heim-WM am Königssee gefeiert. Jacqueline Lölling (RSG Hochsauerland) krönte sich am Samstag erstmals zur Weltmeisterin und verwies Titelverteidigerin Tina Hermann (Königssee) auf den zweiten Rang. Nur 0,25 Sekunden trennten die Konkurrentinnen am Samstag nach drei absolvierten Läufen. Der zweite Lauf hatte am Freitagabend wegen starken Schneefalls gestrichen werden müssen.

Anna Fernstädt (Berchtesgaden), die auf ihrer Heimbahn erstmals an einer WM teilnahm, belegte den starken vierten Platz. Die 20-Jährige musste sich im Kampf um Platz drei Olympiasiegerin Lizzy Yarnold (Großbritannien) geschlagen geben. Mit Blick auf die Winterspiele 2018 in Pyeongchang (Südkorea) gehören Lölling und Hermann zu den großen Favoritinnen auf die Goldmedaille.

+++ Skicross +++

Deutsche dominieren, ohne zu siegen

Die deutschen Skicrosser haben den Weltcup im russischen Sunny Valley dominiert, den Sieg aber knapp verpasst. Im Finale des Wettbewerbs im Süden des Ural belegten Tim Hronek (Unterwössen) und Daniel Bohnacker (Gerhausen) die Plätze zwei und drei.

Paul Eckert (Samerberg-Törwang) belegte im Endklassement den achten, Thomas Fischer den 16. Rang. Der französische Olympia-Zweite Arnaud Bovolenta holte sich seinen ersten Weltcupsieg, stürzte aber im Ziel so unglücklich, dass er mit dem Rettungsschlitten abtransportiert werden musste.

Bei den Frauen schied die dreimalige Saisonsiegerin Heidi Zacher (Lenggries) bereits im Viertelfinale aus. Marielle Thompson (Kanada) holte sich ihren bereits sechsten Saisonsieg und damit vorzeitig auch den Gesamtweltcup.

(sid)