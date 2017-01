später lesen Knieprobleme Abfahrer Stechert muss Comeback in Garmisch verschieben Teilen

Skirennfahrer Tobias Stechert hat sein in Garmisch-Partenkirchen geplantes Comeback im Weltcup verschoben. Bei dem Allgäuer traten am Donnerstag wieder Knieprobleme auf, weshalb er am Abschlusstraining für die beiden Abfahrten der darauffolgenden Tage nicht teilnehmen konnte. "Es macht das Fahren unmöglich, wenn es so schmerzt", sagte Stechert. Der 31 Jahre alte Routinier, der schon Kreuzbandrisse in beiden Knien erlitten hatte, war im Dezember wegen Meniskus- und Kapselproblemen operiert worden. In diesem Winter startete er erst bei einem Rennen, nachdem er die gesamte vergangene Saison verpasst hatte.