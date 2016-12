später lesen Zu starker Wind Abfahrt der Männer abgesagt Teilen

Twittern







Die Weltcup-Abfahrt der Männer im italienischen Santa Caterina ist am Mittwochmittag wegen zu starken Windes abgesagt worden. Auch nach einer zweimaligen Verschiebung der Startzeit und einer Verkürzung der Strecke war eine Durchführung des Rennens nicht möglich, zudem bestand keine Aussicht auf Wetterbesserung. Ob und wann das Rennen nachgeholt wird, ist unklar. Am Donnerstag soll in Santa Caterina eine Kombination stattfinden.