später lesen Ski alpin Anna Veith gibt Comeback am Semmering Teilen

Twittern







Österreichs Alpin-Star Anna Veith gibt nach 14-monatiger Verletzungspause am Dienstag ihr Comeback im Ski-Weltcup. Die 27-Jährige wird bei den Riesenslalom-Wettbewerben am Semmering vor den Toren Wiens am 27. und 28. Dezember starten, teilten der Österreichische Skiverband und Veith am Sonntag mit. Die Gesamtweltcupsiegerin von 2014 und 2015 hatte sich am 21. Oktober 2015 bei einem Trainingssturz im rechten Knie das vordere Kreuzband, das rechte Seitenband, den Innen- und Außenmeniskus sowie die Patellarsehne gerissen. "Wenn ich daran denke wie es mir gehen wird, wieder im starthaus zu stehen und meinen herzschlag in meinem ganzen körper pochen spüre, kann ich meine emotionen kaum innehalten. 431 tage - schmerz, angst, enttäuschung, überwindung, arbeit, herausforderung, mut. ja es braucht jetzt ein großes stück mut", schrieb Veith, geborene Fenninger, in einem Sozialem Netzwerk.