Ski alpin Damen-Riesenslalom von Courchevel wird in Semmering nachgeholt

Der in Courchevel abgesagte Weltcup-Riesenslalom der Damen wird am kommenden Dienstag im österreichischen Semmering nachgeholt. Dies teilte der Ski-Weltverband FIS am Donnerstag mit. Der erste Lauf beginnt demnach um 9.45 Uhr, der zweite um 13 Uhr. Der Riesenslalom im französischen Courchevel war für den vergangenen Dienstag angesetzt, wurde dann aber wegen zu heftigen Winds abgesagt.