Ski-WM: Deutsche Abfahrer überzeugen bei Sieg von Feuz

2017-02-12T14:56+0100 2017-02-12T15:04+0100

Andreas Sander hat bei der alpinen WM in St. Moritz mit einem starken achten Platz in der Abfahrt überzeugt. Dem Ennepataler fehlten am Sonntag beim Heimsieg des Schweizers Beat Feuz nur 0,19 Sekunden auf das Podest.