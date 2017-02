später lesen Abfahrtstraining bei der Ski-WM Deutsches Duo gut dabei Teilen

Die deutschen Ski-Rennläufer haben beim wenig aussagekräftigen dritten Abfahrtstraining bei der WM in St. Moritz ansprechende Leistungen gezeigt. Thomas Dreßen (Mittenwald) belegte mit einem Rückstand von 0,33 Sekunden auf die Bestzeit des Franzosen Alexis Pinturault Platz sechs, Josef Ferstl (Hammer/+0,51) wurde Neunter. Andreas Sander (Ennepetal), zum Auftakt im Super-G guter Siebter, hatte wie fast alle Favoriten auf die Testfahrt verzichtet. Der Lauf auf verkürzter Strecke wurde entgegen der ursprünglichen Planung nach dem chaotischen zweiten Training am Donnerstag angesetzt, das nach 30 Startern hatte abgebrochen werden müssen. Dreßen hatte bei seiner Fahrt noch Probleme im Mittelteil, wo er in einer Welle hinten reingedrückt wurde. "Der restliche Teil war sehr ansprechend", sagte er: "Für morgen sind wir gerüstet." Ferstl meinte: "Ich habe es ziemlich dunkel gehabt, fand das aber gut, weil es ein super Training bei schlechter Sicht war. Die Strecke hat sich positiv entwickelt."