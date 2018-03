später lesen Ski alpin DM-Abfahrten wegen Schlechtwetters auf Donnerstag verschoben 2018-03-21T13:24+0100 2018-03-21T13:25+0100

Wegen Schlechtwetters sind die nationalen Meisterschaften der alpinen Abfahrer von Mittwoch auf Donnerstag verschoben worden. Das gab der Deutsche Skiverband (DSV) bekannt. Ob es in dieser Woche in Garmisch-Partenkirchen weitere Änderungen im Programm gibt, war zunächst offen. Ursprünglich standen am Mittwoch die Schussfahrten von Männern und Frauen an, für Donnerstag waren Super-G und Super-Kombinationen geplant.