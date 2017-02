später lesen Neuer Weltrekord Schweizer fährt mit 131 km/h rückwärts den Berg runter 2017-02-28T14:38+0100 2017-02-28T14:38+0100

Der Schweizer Elias Ambühl (24) hat in Arosa/Schweiz einen Geschwindigkeitsweltrekord im Rückwärts-Skifahren aufgestellt. Der Freestyle-Skifahrer, vierfacher Bronzemedaillengewinner bei den X-Games und 22. im Slopestyle-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi, erreichte bereits am Montag auf einer Piste am Weisshorn 131,23 km/h.