Neureuther wurde am 26. März 1984 in München-Pasing geboren. weniger

Neureuther wurde am 26. März 1984 in München-Pasing geboren.

Neureuther, auf Slalom und Riesenslalom spezialisiert, holte 2003 seine erste Deutsche Meisterschaft bei den Senioren und am 15. Dezember in Madonna di Campiglio als Achter seine ersten Weltcuppunkte. weniger

Neureuther, auf Slalom und Riesenslalom spezialisiert, holte 2003 seine erste Deutsche Meisterschaft bei den Senioren und am 15. Dezember in Madonna di Campiglio als Achter seine ersten Weltcuppunkte.

Nach einigen Podestplätzen musste Neureuther allerdings bis zur Saison 2009/2010 auf seinen ersten Weltcupsieg warten. Am 24. Januar 2010 gewann er den Slalom auf dem Ganslerhang in Kitzbühel, am 13. März 2010 feierte er einen Heimsieg in Garmisch-Partenkirchen.